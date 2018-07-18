В Бурятии школьники сделали стрижки с национальным узором

Воу! Публикация от Бурят-Монгольское Комьюнити (@bmkru) 16 Июл 2018 в 6:19 PDT

Команда школы №8 под названием «Отряд особого назначения» одержала победу в республиканской игре «Победа» и получила путёвку на всероссийский старт.Финальный этап игры «Победы», где соберутся лучшие из лучших со всей страны, пройдёт с 18 по 22 июля в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил России «Патриот» в Одинцовском районе Московской области. Все команды – представители всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».Также 21 июля состоится III всероссийский слёт участников «Победы».- В нём примут участие 3 представителя от Республики Бурятия: капитан команды Алексей Доржиев, Базыр Цыденов, Аяна Эрдынеева, а также руководители команды, которым предстоит представить региональный штаб «Юнармии», - сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.Подготовку к финалу «Победы» улан-удэнские школьники вели под командованием 36 общевойсковой армией и 5 танковой бригадой. Для юнармейцев были сооружены специальные тренировочные комплексы.