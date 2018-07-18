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В Бурятии школьники сделали стрижки с национальным узором

В Бурятии школьники сделали стрижки с национальным узором
Общество, 
Юные армейцы креативно подошли ко всероссийским стартам

Участники всероссийской военно-патриотической игры «Победа» из Бурятии сделали себе креативные стрижки, выбрив на голове национальный узор. Фотография необычных юных армейцев появилась в Instagam, на снимке – ученики улан-удэнской школы №8. 


Воу!

Публикация от Бурят-Монгольское Комьюнити (@bmkru)



Команда школы №8 под названием «Отряд особого назначения» одержала победу в республиканской игре «Победа» и получила путёвку на всероссийский старт.

Финальный этап игры «Победы», где соберутся лучшие из лучших со всей страны, пройдёт с 18 по 22 июля в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил России «Патриот» в Одинцовском районе Московской области. Все команды – представители всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Также 21 июля состоится III всероссийский слёт участников «Победы».

- В нём примут участие 3 представителя от Республики Бурятия: капитан команды Алексей Доржиев, Базыр Цыденов, Аяна Эрдынеева, а также руководители команды, которым предстоит представить региональный штаб «Юнармии», - сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.

Подготовку к финалу «Победы» улан-удэнские школьники вели под командованием 36 общевойсковой армией и 5 танковой бригадой. Для юнармейцев были сооружены специальные тренировочные комплексы. 



фото - минспорта Бурятии 


Дети будут соревноваться по таким военно-спортивным дисциплинам, как строевая подготовка, преодоление спортивной полосы препятствий, разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из малокалиберных и пневматических винтовок, преодоление зараженной местности и минного поля в общевойсковом защитном комплекте, метание ножей и гранат.

Помимо физических нагрузок, состоятся интеллектуальные конкурсы на знание истории Отечества. Также дети сделают видео-презентацию родного края и своей команды в виде творческого номера.

Команда школы №8 также представляла Бурятии в финале игры «Победа» в 2017 году. Тогда улан-удэнцы заняли 8 место среди 64 команд
школьники конкурс
 
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