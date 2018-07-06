Страшный диагноз узнал мужчина, у которого не было сексуальных контактов и который ни разу не употреблял наркотики
Экспресс-тест на ВИЧ стал шоком для 35-летнего иркутянина. По его словам, у него за всю жизнь вообще не было никаких сексуальных контактов, и он не принимал наркотики. Тест иркутянин решил пройти из любопытства, сообщили в Иркутском СПИД-центре.
Более детальная беседа позволила установить, что в подростковом возрасте мужчине делали полостную хирургическую операцию и переливание крови.
Иркутянину, у которого выявили положительный результат, оказали психологическую помощь и порекомендовали обратиться в Центр СПИД для более детального обследования, а также установки более точного диагноза. Врачи также выяснят наиболее вероятный путь заражения.
- Существуют только четыре жидкости, в которых у ВИЧ-положительного человека, не принимающего терапию, вирус содержится в опасных для инфицирования концентрации. Это кровь, сперма, вагинальный секрет и грудное молоко, - комментирует главный врач Центра СПИД Юлия Плотникова. – Исходя из этого очевидным становятся как пути заражения, так и то, что в обычной повседневной жизни при любых обычных бытовых контактах люди с ВИЧ в организме не несут никакой угрозы для окружающих. Данный случай необходимо проверить. Когда пациент к нам придёт, мы проведём более детальное эпидемиологическое расследование и постараемся узнать, от кого и как он получил инфекцию.
40% всех выявленных случаев ВИЧ-инфекции в Иркутской области приходится на Иркутск. В настоящее время в городе болен уже каждый 50-й житель, заявляют врачи.
В Иркутске у 35-летнего девственника выявили ВИЧ
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