Роспотребнадзор назвали регион с самым грязным воздухом
Республика Бурятия возглавила рейтинг с самым грязным воздухом в России. Это следует из доклада Роспотребнадзора, сообщают «Известия».
Перечень составлялся исходя из доли проб атмосферного воздуха с превышением предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ. Те регионы, где доля таких проб наиболее высока, оказались в антирейтинге.
Первую строчку заняла Бурятия, за ней следуют Хабаровский край, Иркутская область, Красноярский край, Курская область и Крым — оба региона на пятом месте.Впрочем, дданные о загрязнённости воздуха в Крыму не касаются курортных зон
Основная причина печального лидерства Бурятии в рейтинге — не промышленность, как в других в регионах, а выбросы бензапирена, образующиеся от угольных котельных в частном секторе. Проблему будут решать централизацией отопления, план которой расписан до 2020 года.
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия ежегодно оказывается в лидерах рейтинга самых загрязнённых регионов. Жителей частного сектора Улан-Удэ уже не раз призывали отказаться от дров и угля, перейдя, к примеру, на более экологичные топливные пеллеты или на солнечные батареи.
В Бурятии самый грязный воздух в России
Общество, Фото:
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