В Бурятии ухудшается ситуация с разрастанием спирогиры в Байкале

Учёные выявили четыре зоны разрастания спирогиры в прибрежных водах Байкала, хуже всего ситуация в Северобайкальске



Учёные Лимнологического института Сибирского отделения РАН в ходе двухнедельной экспедиции по Байкалу зафиксировали ухудшение экологической ситуации на севере озера, где наблюдается вторичное загрязнение прибрежной зоны из-за разрастания водоросли спирогиры.



- Три района озера с 2013 года отличаются круглогодичной вегетацией чужеродной спирогиры: окрестности города Байкальск, залив Лиственничный (поселок Листвянка, Иркутская область - ИФ) и прибрежная зона от города Северобайкальска до бухты Сеногда. Никаких улучшений в этих районах не обнаружено, - говорится в сообщении.



По данным лимнологов, ухудшение ситуации наблюдается на севере Байкала возле Северобайкальска. Там на пляже длиной около 8 км, между устьем реки Тыя и бухтой Сеногда, продолжают расти массовые выбросы гниющих водорослей - в основном спирогир, - сопровождаемые сильным запахом разложения. В прибрежной зоне, на расстоянии 3-5 м от воды, на всем протяжении наблюдаются массовые скопления «свежих» спирогир.



- Ситуация на этом участке ухудшается с каждым годом. Ежегодно в этом районе нами также диагностируются массовые выбросы мертвых и гибнущих моллюсков-гастропод (эндемик озера, обитающий только в чистой воде - ИФ). Налицо интенсивный процесс вторичного загрязнения прибрежной зоны на данном участке Байкала, - отмечается в сообщении.



Причиной загрязнения ученые считают плохо очищенные стоки Северобайкальска.



- Условно очищенные стоки, поступающие в нижний участок реки Тыя (около 1,5 км от берега Бакала) со станции очистных сооружений Северобайкальска, выглядели как раствор шампуня, - констатируется в сообщении.



Кроме того, появление зарослей спирогиры в июне было выявлено в прибрежной зоне возле поселка Большое Голоустное (Иркутская область) - ранее это явление наблюдалось там только в конце августа - сентябре.



- На сегодняшний день этот район можно считать четвертым участком побережья, вдоль которого эта водоросль массово встречается в весенне-летний период, - уточняется в сообщении.



Кроме того, ученые получили предварительные результаты оценки санитарно-микробиологического состояния прибрежной зоны Байкала. Превышение санитарно-микробиологических показателей выявлено в акваториях поселка Листвянка, поселка Заречное и бухты Сеногда (Северобайкальск). Наиболее высокая численность колиформных бактерий и энтерококков обнаружена на пляжах в поселках Листвянка и Хужир (остров Ольхон).



Экспедиция ЛИН СО РАН на научно-исследовательском судне «Академик В.А. Коптюг» проходила с 5 по 16 июня по всему озеру Байкал. Всего было обследовано 40 прибрежных участков.



Как сообщалось, с середины 2000-х годов в мелководной зоне Байкала наблюдается аномально массовое развитие нитчатых водорослей, в основном спирогиры. Ученые предполагают, что причина - негативное антропогенное воздействие, из-за которого воды озера стали обогащаться биогенными элементами - фосфатами и нитратами. Они поступают в Байкал с плохо очищенными бытовыми стоками поселков и турбаз на берегах.



Первые массовые выбросы спирогиры на берег Байкала были зафиксированы в 2011-2013 годах в Северобайкальске и в Баргузинском заливе.



Вода Байкала содержит малое количество солей (низкая минерализация) и высокое количество растворенного кислорода. Если в эту воду добавить соли фосфора и азота, произойдет ее «удобрение», что даст обильный рост водорослей. Эти водоросли, отмирая и разлагаясь, в свою очередь, дадут пищу для микроорганизмов. В результате содержание кислорода в воде упадет, и начнут гибнуть организмы, нуждающиеся в высоком его количестве - уникальные эндемики Байкала, сообщает «Интерфакс».

