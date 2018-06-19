В Бурятии разворачивается скандал вокруг блокнотов «Уничтожь меня!»

Минобрнауки Бурятии не увидело опасности в дневниках с заданием рисовать рвоту
Министерство образования и науки Бурятии дало весьма неоднозначное заключение по фактам продажи популярных блокнотов «Уничтожь меня!». Об сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Татьяна Вежевич.
- Шквал эмоций вызвала и позиция министерства образования и науки РБ по поводу продажи блокнотов «Уничтожь меня!». Мы получили заключения, разделяющие мнение о том, что подобная печатная продукция наносит вред психическому здоровью детей. Но есть особая позиция - минобразования РБ считает, что подобные издания развивают творчество (рисовать, извините, говно и рвоту, мертвых животных и птиц), внимательность, снимает агрессию (это, наверное, по поводу задания убить человека на странице блокнота) и т.д. Даже сравнили автора блокнота с педагогами-новаторами, высказали мысль, что с этим блокнотом надо работать под руководством педагогов! До чего дожили! – написала она в Facebook.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале месяца Татьяна Вежевич сообщила, что на прилавках обнаружили дневники «Уничтожь меня» с потенциально опасным содержанием. После проверки омбудсмена администрация магазина сразу прекратила продажу.
В частности, в «Уникальном блокноте для творческих людей» предлагаются такие варианты действий как: «Напиши фигню немедленно», «Напиши сюда все матные слова, что знаешь. Чур, не гуглить», «Сделай этим блокнотом что-то ужасное и разрушительное», «Собери тут мёртвых жучков».
Также детям предлагается нарисовать что-то отвратительное, наподобие мёртвых животных, умирающих птиц, рвоты, экскрементов.
Есть предложение придумать свой собственный метод уничтожения. Имеется и такая запись: «Убийство запрещено законом. Но тут можно. Ручка – твое оружие» по соседству с изображённым человеком.
По всей России на данное издание неоднократно отправлялись жалобы и в генпрокуратуру РФ, и уполномоченному по правам ребёнка при президенте, и в Роспотребнадзор. Удалось лишь повысить возрастной ценз с +6 до +12. Дневник же по-прежнему можно найти в интернете и на полках книжных магазинов.
В Бурятии разворачивается скандал вокруг блокнотов «Уничтожь меня!»
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