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В Бурятии разворачивается скандал вокруг блокнотов «Уничтожь меня!»

В Бурятии разворачивается скандал вокруг блокнотов «Уничтожь меня!»
Общество, 
Минобрнауки Бурятии не увидело опасности в дневниках с заданием рисовать рвоту

Министерство образования и науки Бурятии дало весьма неоднозначное заключение по фактам продажи популярных блокнотов «Уничтожь меня!». Об сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Татьяна Вежевич.

- Шквал эмоций вызвала и позиция министерства образования и науки РБ по поводу продажи блокнотов «Уничтожь меня!». Мы получили заключения, разделяющие мнение о том, что подобная печатная продукция наносит вред психическому здоровью детей. Но есть особая позиция - минобразования РБ считает, что подобные издания развивают творчество (рисовать, извините, говно и рвоту, мертвых животных и птиц), внимательность, снимает агрессию (это, наверное, по поводу задания убить человека на странице блокнота) и т.д. Даже сравнили автора блокнота с педагогами-новаторами, высказали мысль, что с этим блокнотом надо работать под руководством педагогов! До чего дожили! – написала она в Facebook.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале месяца Татьяна Вежевич сообщила, что на прилавках обнаружили дневники «Уничтожь меня» с потенциально опасным содержанием. После проверки омбудсмена администрация магазина сразу прекратила продажу.

В частности, в «Уникальном блокноте для творческих людей» предлагаются такие варианты действий как: «Напиши фигню немедленно», «Напиши сюда все матные слова, что знаешь. Чур, не гуглить», «Сделай этим блокнотом что-то ужасное и разрушительное», «Собери тут мёртвых жучков».

Также детям предлагается нарисовать что-то отвратительное, наподобие мёртвых животных, умирающих птиц, рвоты, экскрементов.

Есть предложение придумать свой собственный метод уничтожения. Имеется и такая запись: «Убийство запрещено законом. Но тут можно. Ручка – твое оружие» по соседству с изображённым человеком.

По всей России на данное издание неоднократно отправлялись жалобы и в генпрокуратуру РФ, и уполномоченному по правам ребёнка при президенте, и в Роспотребнадзор. Удалось лишь повысить возрастной ценз с +6 до +12. Дневник же по-прежнему можно найти в интернете и на полках книжных магазинов.

уполномоченный по правам ребенка дети
 
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