В Улан-Удэ сняли с продажи «опасный» для детей дневник (фото)

Детский омбудсмен Бурятии Татьяна Вежевич сообщила, что на прилавках обнаружились дневники «Уничтожь меня» с потенциально опасным содержанием



- Сегодня поступил сигнал о продаже в книжном магазине блокнотов (дневников) с сомнительным содержанием. Выехали с проверкой - нашли эту продукцию, - пояснила уполномоченный по правам ребёнка в соцсетях.



По её словам, по требованию администрация магазина сразу же прекратила продажу. Она предложила родителям проверить, если ли подобные издания у детей.



- Они наносят вред психическому здоровью детей, разрушают нравственные ценности, - посчитала омбудсмен, опубликовав фотографии со страницами дневника.



В частности, в «Уникальном блокноте для творческих людей» предлагаются такие варианты действий как: «Напиши фигню немедленно», «Напиши сюда все матные слова, что знаешь. Чур, не гуглить», «Сделай этим блокнотом что-то ужасное и разрушительное», «Собери тут мёртвых жучков».



Также детям предлагается нарисовать что-то отвратительное, наподобие мёртвых животных, умирающих птиц, рвоты, экскрементов.



Есть предложение придумать свой собственный метод уничтожения. Имеется и такая запись: «Убийство запрещено законом. Но тут можно. Ручка – твое оружие» по соседству с изображённым человеком.



Позднее Татьяна Вежевич добавила: «Говорят, очень популярное издание, расходится быстро, несмотря на цены». Ведомство взяло на экспертизу 8 вариантов дневников.



- После получения заключений разошлем коллегам в регионы. Но ждать не надо, надо проверять, - сообщила уполномоченный.

