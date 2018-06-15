На открытии монумента присутствовал его потомок из Сербии Бранко Вукоманович
11 июня в Кяхте состоялось торжественное открытие памятника основателю города Савве Рагузинскому. На церемонии присутствовал его потомок – Бранко Вукоманович (Республика Сербия), сообщили в Национальной библиотеке Бурятии.
Открытие памятника состоялось в рамках 95-летия Кяхтинского района и 290-летию Кяхты.
В рамках празднования прошла международная научно-практическая конференция «Кяхта – национальное достояние России». В Воскресенской церкви прошла презентация книги «Воскресенская церковь в Кяхте».
В течение дня в городе были организованы красочные праздничные мероприятия, а на стадионе прошёл этнокультурный фестиваль «Древо согласия-2018».
Справка:
Граф Савва Лукич Рагузинский-Владиславич - рагузский негоциант, состоявший на русской дипломатической службе. Возглавлял русское посольство в Китае, основал город Троицкосавск, ныне Кяхта. Известен также как автор сочинений на экономические темы.
Принадлежал к сербскому дворянскому роду из Рагузской республики (отсюда прозвище «Рагузинский»). В юношеские годы занимался торговлей во Франции, Испании и Венеции.
В Кяхте открыли памятник основателю города
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