В Кяхте открыли памятник основателю города

Общество, Фото: Национальная библиотека РБ

На открытии монумента присутствовал его потомок из Сербии Бранко Вукоманович



11 июня в Кяхте состоялось торжественное открытие памятника основателю города Савве Рагузинскому. На церемонии присутствовал его потомок – Бранко Вукоманович (Республика Сербия), сообщили в Национальной библиотеке Бурятии.



Открытие памятника состоялось в рамках 95-летия Кяхтинского района и 290-летию Кяхты.



В рамках празднования прошла международная научно-практическая конференция «Кяхта – национальное достояние России». В Воскресенской церкви прошла презентация книги «Воскресенская церковь в Кяхте».



В течение дня в городе были организованы красочные праздничные мероприятия, а на стадионе прошёл этнокультурный фестиваль «Древо согласия-2018».



Справка:



Граф Савва Лукич Рагузинский-Владиславич - рагузский негоциант, состоявший на русской дипломатической службе. Возглавлял русское посольство в Китае, основал город Троицкосавск, ныне Кяхта. Известен также как автор сочинений на экономические темы.



Принадлежал к сербскому дворянскому роду из Рагузской республики (отсюда прозвище «Рагузинский»). В юношеские годы занимался торговлей во Франции, Испании и Венеции.

