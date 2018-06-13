В Иркутской области 87% выпускников сдали ЕГЭ по базовой математике на «4» и «5»



Процедура сдачи устной части была автоматизирована, экзамен проводился за компьютером с использованием аудиоаппаратуры. Для проведения устного экзамена в ряде аудиторий использовались лингафонные кабинеты с соответствующим оборудованием. Продолжительность устной части экзамена длилась 15 минут. Во всех аудиториях, где проходили экзамены, велось видеонаблюдение. Ход экзаменов в регионах контролировали общественные наблюдатели и специалисты службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.



Более 87% выпускников в Иркутской области сдали базовую математику на четвёрки и пятёрки. Итоги по русскому языку будут подведены после 21 июня, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.104 участника ЕГЭ сдали информатику на 80 и более баллов, четыре человека набрали 100 баллов. На Едином государственном экзамене по географии пять ребят набрали 80 и более баллов.18 июня пройдёт письменный экзамен по иностранному языку и биологии. ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам, сообщила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.Министр пояснила, что устную часть экзамена по иностранным языкам 972 выпускника школ Иркутской области сдавали 9 июня. Раздел «Говорение» был введён в ЕГЭ по иностранным языкам с 2015 года. Решение сдавать устную часть экзамена участник принимает добровольно. Однако, по словам министра просвещения РФ Ольги Васильевой, с 2022 года иностранный язык станет обязательным предметом для получения аттестата.За выполнение письменной части работы участник ЕГЭ может получить до 80 баллов, устная часть максимально оценивалась в 20 баллов.