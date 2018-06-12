Построенную без разрешений пекарню в Бурятии закрыли

Кроме того, компания нарушала требования о безопасности пищевой продукции



Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии оставила без изменения решение Прибайкальского районного суда. Иск прокурора района к ООО «Зелос» был удовлетворён.



Компанию обязали устранить нарушения и запретили эксплуатацию объектов недвижимого имущества.



Судом установлено, что ООО «Зелос», занимающееся производством хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных не длительного хранения, нарушает требования о безопасности пищевой продукции.



Кроме того, земельный участок, находящийся под пекарней и складом, не оформлен. Право собственности на него, также как и на объекты капитального строительства, не зарегистрированы. Разрешение на строительство данных объектов не выдавалось, акты ввода в эксплуатацию отсутствуют. Здания эксплуатируются без получения разрешений на строительство и на их ввод в эксплуатацию.



Поскольку ответчик не представил суду доказательства, опровергающие доводы прокурора или доказательства устранения нарушений на момент рассмотрения дела, судебная коллегия Верховного суда Бурятии согласилась с удовлетворением исковых требований, сообщает пресс-служба суда.





