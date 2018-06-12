Кроме того, компания нарушала требования о безопасности пищевой продукции
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии оставила без изменения решение Прибайкальского районного суда. Иск прокурора района к ООО «Зелос» был удовлетворён.
Компанию обязали устранить нарушения и запретили эксплуатацию объектов недвижимого имущества.
Судом установлено, что ООО «Зелос», занимающееся производством хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных не длительного хранения, нарушает требования о безопасности пищевой продукции.
Кроме того, земельный участок, находящийся под пекарней и складом, не оформлен. Право собственности на него, также как и на объекты капитального строительства, не зарегистрированы. Разрешение на строительство данных объектов не выдавалось, акты ввода в эксплуатацию отсутствуют. Здания эксплуатируются без получения разрешений на строительство и на их ввод в эксплуатацию.
Поскольку ответчик не представил суду доказательства, опровергающие доводы прокурора или доказательства устранения нарушений на момент рассмотрения дела, судебная коллегия Верховного суда Бурятии согласилась с удовлетворением исковых требований, сообщает пресс-служба суда.
Построенную без разрешений пекарню в Бурятии закрыли
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На главной площади города юным героям вручили почётные знаки «Горячее сердце»
Кроме того, компания нарушала требования о безопасности пищевой продукции
Выделенная комната была холодной, сырой и без водоснабжения
Возгорание дотушивают в Муйском районе
Для детей созданы ролики, тесты, комиксы по правилам поведения в различных ситуациях
В 15 районах республики жители вынуждены платить взносы через банки, которые берут процент с суммы перевода
Но выделенные субсидии на самозанятость им придётся вернуть государству
По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 12 июня в республике местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы
Марек Каминский намерен за два месяца добраться из Польши в Японию на электрокаре «Ниссан Leaf». Цель экспедиции – популяризация электричества как экологического вида топлива
Основатель «Всемирной церкви футбола» Алексей Парамыгин во время проведения ЧМ-2018 отправится в автопробег от Владивостока до Петербурга
28 июля в преддверии профессиональных праздников России компания Лига ФОРБС организует и проведет всероссийскую корпоративную спартакиаду по массовому футболу и масс-реслингу в Москве
Всероссийский флешмоб соберёт 37 городов России
В Ульяновске завершились соревнования офицеров ВДВ в рамках «Командирских стартов». Они проводились в течение прошедшей недели на базе 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады
12 июня в 10:00 на площади Советов состоится спортивная зарядка с чемпионами и призёрами Олимпийских и Сурдлимпийских игр
Утром в воскресенье, 10 июня, в Петербурге стартовал необычный велопробег