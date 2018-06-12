Укравшие миллион из бюджета мошенники в Бурятии прощены по амнистии

Но выделенные субсидии на самозанятость им придётся вернуть государству
Верховный суд Бурятии согласился с решением Баргузинского районного суда. Приговором три жителя Курумканского района признаны виновными в мошенничестве при получении выплат. И все трое освобождены от наказания вследствие акта амнистии.
В 2010-2011 годах в районе реализовывалась республиканская программа, направленная на снижение напряженности на рынке труда. Выделялись безвозмездные субсидии на организацию самозанятости и создание дополнительных рабочих мест.
В ноябре 2010 года в программе решили принять участие двое фигурантов, уголовное дело в отношении второго было прекращено в связи с истечением сроков давности. Последнему на счёт было перечислено 588 тысяч рублей.
Но получатель субсидии выбранным видом деятельности не занялся, рабочие места не создал, а полученными деньгами поделился с соучастником.
В августе 2011 года к первому из них и ещё одному обвиняемому по делу обратилась женщина, которая хотела предоставить заведомо ложные сведения, и не заниматься фактически трудовой деятельностью.
Двое из троицы подали фиктивные документы и получили 529,2 тысячи рублей безвозмездной субсидии на организацию собственного дела. Но разделили деньги между тремя согласно предварительной договоренности.
Прокурор Курумканского района в защиту интересов Российской Федерации и Бурятии обратился в суд с иском о возмещении ущерба, причинённого обоими преступлениями. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования в полном объёме, с чем не согласились ответчики и обратились с апелляционными жалобами.
Апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены решения суда, сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
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