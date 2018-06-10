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Ретро-паровоз курсирует по красивейшим местам Байкала

Ретро-паровоз курсирует по красивейшим местам Байкала
Общество, 
«Путешествие в прошлое» заворожило пользователей Сети

В интернете опубликовали видео путешествия вокруг Байкала на ретро-паровозе. В пути постоянно открываются виды озера и уникальные архитектурные строения.

Дневное путешествие длинной в 89 километров проходит со скоростью 20-30 километров в час. Дорога идёт через архитектурные строения, арки, мосты и 39 тоннелей.

- Кругобайкальская железная дорога идёт по самому красивому участку Транссибирской магистрали. Движение по мосту было открыто в 1905 году. Его строительство проходило в экстремальных условиях. Эту дорогу буквально отвоевали у скал. На каждый километр пути было потрачено по вагону динамита, - говорится в видео.


Сейчас здесь предлагаются туры, где можно полюбоваться красивыми пейзажами из окна поезда и прогуляться по живописным местам во время остановок. 
 
- Не перестаю восхищаться Байкалом и природой, которая его окружает! Смотришь и не веришь своим глазам: как люди смогли все это построить в тяжелейших условиях, - написала девушка на одном из форумов.

В пути постоянно открываются виды Байкала, в поезде рассказывает о Байкале и об истории строительства Кругобайкальской железной дороги.

Кроме этого поезда больше никакие составы не двигаются по этой железной дороге, прорубленной в скалах, ведь этот трасса предназначена только для экскурсии, основные пути уже давно здесь не проходят.
 
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