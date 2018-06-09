«Бурят на Мундиале» покажет чемпионат мира изнутри

Волонтёр чемпионата мира по футболу Эрдэм Дамдинов запускает собственный проект



Наш земляк, участник сборной Забайкальского края по КВН Эрдэм Дамдинов попал в число волонтёров чемпионата мира по футболу-2018. Отбор был непростым и составил около 10 человек на место: всего было подано почти 177 тысяч заявок, а заветную должность получили порядка 17 тысяч.



Эрдэм Дамдинов запустил в соцсети «Вконтакте» блог «Бурят на Мундиале». Он обещает показать зрителям чемпионат мира изнутри.



«Я уже прошёл все необходимые обучения, получил аккредитацию, экипировку и формально готов к чемпионату», - поделился Эрдэм.









Публикация от Erdem Damdinov (@er.dam) 8 Июн 2018 в 7:48 PDT





Сейчас молодой человек готовит технику для съёмок, договаривается с интервьюерами и формирует контент-план своего блога. Всеми новостями он планирует делиться «Вконтакте» на странице https://vk.com/er_dam2, а также в Instagram и Telegram. Подробные влоги и видео после монтажа Эрдэм будет выкладывать на YouTube.



В настоящее время волонтёр работает на международном детском турнире «Футбол для Дружбы», организованном компанией «Газпром». «Очень крупный проект, на который приедут дети из 211 стран! Для сравнения , на последних Олимпийских Играх было 92 страны. Сейчас выходим на финальную стадию подготовки и работы достаточно», - поделился блогер.



Эрдэм уже выложил первое видео-анонс о чемпионате мира, в котором рассказывает о себе.



«Попасть на чемпионат - это моя детская мечта. И я решил во что бы то ни стало осуществить её. По итогам отборочных туров на чемпионат мира не приедут такие игроки, как Джанлуиджи Буффон, Гарет Бейл и Алексис Санчес. В отличие от них, я прошёл все этапы отбора и в итоге стал волонтёром. Мне очень повезло, я буду работать на главном стадионе чемпионата, там, где пройдут матчи открытия и финал - стадион «Лужники». На протяжении всего Мундиаля я буду рассказывать и показывать всё, что со мной происходит. И вместе со мной ты увидишь, как столица России принимает гостей, побываешь на самых интересных и значимых матчах, пообщаешься с болельщиками из разных стран и прочувствуешь всю эту атмосферу изнутри. Будет круто!» - пообещал Эрдэм.

















Чемпионат мира по футболу начинается 14 июня. В 18 часов по московскому времени его откроет матч Россия - Саудовская Аравия. 19 июня сборная России сыграет в Санкт-Петербурге с Египтом, а 25-го в Самаре с Уругваем.









