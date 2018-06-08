В Улан-Удэ объявили лауреатов премии «Молодые таланты»

Победили в городском конкурсе 15 человек



Утверждён список победителей конкурса на соискание звания «Лауреат премии мэра города Улан-Удэ «Молодые таланты», сообщает управление по информационной политике городской администрации.



Они одержали победы в трёх номинациях. 15 лауреатам выплатят по 30 тысяч рублей.



Победители в номинации «За высокие достижения в области молодёжной политики» следующие:



- Нолев Евгений Владимирович, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела истории и культуры Центральной Азии, старший преподаватель аспирантуры Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН;



- Очиров Ананда Аюрович, студент ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет», председатель совета БГУ «Федерация студенческого самоуправления»;



- Манюк Валерия Евгеньевна, студентка ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры», председатель Студенческого совета города Улан-Удэ;



- Калыкова Карина Каримовна, студентка ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж», заместитель председателя Молодёжного совета Улан-Удэ;



- Занданова Елена Ефимовна, председатель правления – руководитель регионального штаба Бурятского регионального отделения молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»;



2. Победители в номинации «За высокие достижения в социально значимой и общественной деятельности»:



- Нимбуев Гэсэр Чингисович, студент ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»;



- Куликов Николай Сергеевич, молодой предприниматель, директор компании «Decor House»;



- Яковлева Марина Александровна, студентка ФГБОУ ВО «ВСГУТУ»;



- Коломина Марина Викторовна, ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И.Чайковского»;



- Романов Владимир Геннадьевич, координатор федерального проекта Российского союза молодёжи «Твой выбор», магистрант ФГБОУ ВО «ВСГУТУ»;



3. Победители в номинации «За высокие достижения в профессиональной деятельности»:



- Плотников Сергей Васильевич, артист – вокалист (солист) муниципального автономного учреждения «Центр культуры и досуга г. Улан – Удэ»;



- Пулатова Робия Абдурахимовна, руководитель по воспитательной работе ГАПОУ «Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта»;



- Соломенникова Валентина Игоревна, студентка ВСГИК;



- Лупсанов Сергей Владимирович, главный специалист отдела по работе с населением Управления социальной защиты населения по Улан-Удэ;



- Бреславский Анатолий Сергеевич, кандидат исторических наук, научный сотрудник, заведующий научно-организационным отделом ФГБУН Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.

