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В Улан-Удэ объявили лауреатов премии «Молодые таланты»

Общество, 
Победили в городском конкурсе 15 человек

Утверждён список победителей конкурса на соискание звания «Лауреат премии мэра города Улан-Удэ «Молодые таланты», сообщает управление по информационной политике городской администрации.

Они одержали победы в трёх номинациях. 15 лауреатам выплатят по 30 тысяч рублей.

Победители в номинации «За высокие достижения в области молодёжной политики» следующие:

- Нолев Евгений Владимирович, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела истории и культуры Центральной Азии, старший преподаватель аспирантуры Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН;

- Очиров Ананда Аюрович, студент ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет», председатель совета БГУ «Федерация студенческого самоуправления»;

- Манюк Валерия Евгеньевна, студентка ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры», председатель Студенческого совета города Улан-Удэ;

- Калыкова Карина Каримовна, студентка ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж», заместитель председателя Молодёжного совета Улан-Удэ;

- Занданова Елена Ефимовна, председатель правления – руководитель регионального штаба Бурятского регионального отделения молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»;

2. Победители в номинации «За высокие достижения в социально значимой и общественной деятельности»:

- Нимбуев Гэсэр Чингисович, студент ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»;

- Куликов Николай Сергеевич, молодой предприниматель, директор компании «Decor House»;

- Яковлева Марина Александровна, студентка ФГБОУ ВО «ВСГУТУ»;

- Коломина Марина Викторовна, ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И.Чайковского»;

- Романов Владимир Геннадьевич, координатор федерального проекта Российского союза молодёжи «Твой выбор», магистрант ФГБОУ ВО «ВСГУТУ»;

3. Победители в номинации «За высокие достижения в профессиональной деятельности»:

- Плотников Сергей Васильевич, артист – вокалист (солист) муниципального автономного учреждения «Центр культуры и досуга г. Улан – Удэ»;

- Пулатова Робия Абдурахимовна, руководитель по воспитательной работе ГАПОУ «Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта»;

- Соломенникова Валентина Игоревна, студентка ВСГИК;

- Лупсанов Сергей Владимирович, главный специалист отдела по работе с населением Управления социальной защиты населения по Улан-Удэ;

- Бреславский Анатолий Сергеевич, кандидат исторических наук, научный сотрудник, заведующий научно-организационным отделом ФГБУН Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.  
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