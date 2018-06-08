Приёмные семьи посетили концерт ансамбля «Булжамуур»

7 июня приёмные семьи посетили традиционный ежегодный отчётный концерт известного детского коллектива – образцового ансамбля народного танца «Булжамуур». Концерт «Мы дети твои, Бурятия» был посвящён 95-летию республики. Он проходил в Русском драматическом театре. - Зрители увидели красочные танцевальные номера, родителям и детям особенно запомнились премьерные постановки - «Жемчужинки Байкала», «Лошадки», «Чайки», «Танец с кумаланами», - рассказали в центре «Малышок». Администрация центра благодарит министерство социальной защиты населения Бурятии и Республиканский центр народного творчества за предоставленную семьям возможность посетить концерт.

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