Приёмные семьи посетили концерт ансамбля «Булжамуур»

Большое представление было посвящено 95-летию республики
7 июня приёмные семьи посетили традиционный ежегодный отчётный концерт известного детского коллектива – образцового ансамбля народного танца «Булжамуур».
Концерт «Мы дети твои, Бурятия» был посвящён 95-летию республики. Он проходил в Русском драматическом театре.
- Зрители увидели красочные танцевальные номера, родителям и детям особенно запомнились премьерные постановки - «Жемчужинки Байкала», «Лошадки», «Чайки», «Танец с кумаланами», - рассказали в центре «Малышок».
Администрация центра благодарит министерство социальной защиты населения Бурятии и Республиканский центр народного творчества за предоставленную семьям возможность посетить концерт.
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