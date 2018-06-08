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Приёмные семьи посетили концерт ансамбля «Булжамуур»

Общество, 
Большое представление было посвящено 95-летию республики 

7 июня приёмные семьи посетили традиционный ежегодный отчётный концерт известного детского коллектива – образцового ансамбля народного танца «Булжамуур».

Концерт «Мы дети твои, Бурятия» был посвящён 95-летию республики. Он проходил в Русском драматическом театре.

- Зрители увидели красочные танцевальные номера, родителям и детям особенно запомнились премьерные постановки - «Жемчужинки Байкала», «Лошадки», «Чайки», «Танец с кумаланами», - рассказали в центре «Малышок».

Администрация центра благодарит министерство социальной защиты населения Бурятии и Республиканский центр народного творчества за предоставленную семьям возможность посетить концерт.  
 
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