В Улан-Удэ выбрали лучшего водителя трамвая



МУП «Управление трамвая» подвело итоги конкурса профессионального мастерства среди водителей трамвая. В этом году в состязании, которое началось в конце мая, приняли участие 40 водителей. Сам конкурс стал юбилейным, он ежегодно проводится с 1988 года. Также мероприятие было посвящено 60-летнему юбилею предприятия.



При подготовке к конкурсу водители тренировали такие практические навыки, как выявление и устранение неисправностей вагонов на линии, сцепка и буксировка неисправного вагона, соблюдение скоростного режима ведения трамвая.



- Всё это способствует повышению безопасности движения и сокращению задержек движения в случае возникшей неисправности вагона. Все участники были разделены на две подгруппы – водительский стаж до 3-х лет и более 3-х лет. Конкурсная программа же состояла из шести этапов, - рассказали в пресс-службе предприятия.



Водители проходили внутренний экзамен по ПДД, продемонстрировали знания об устройстве трамвайного вагона, выявляли техническую неисправность, соревновались в приёмке трамвая перед выездом на линию, буксировали и сцепляли несколько вагонов и показывали мастерство вождения.



В подгруппе «Стаж свыше 3 лет» 1 место заслуженно заняла Ирина Месяцева. Ирина обогнала коллег по нескольким пунктам, например, быстрее всех провела приёмку вагона – за 6 минут 50 секунд. По нормативам, на приёмку даётся 20 минут. Ирина работает водителем седьмой год. Работа ей очень нравится. Она призналась, что в конкурсе самым сложным был этап буксировки.



2 место досталось Наталье Потаповой, третье – Жаргалу Ринчинову. В подгруппе «Стаж до 3 лет» первое место занял Николай Третьяков, второе – Максим Доржиев, третье – Аюна Сафонова.



Среди конкурсантов оказалась семейная пара Доржиевых. Оба работают водителями трамвая.







Победителей и призёров конкурса наградили в торжественной обстановке грамотами администрации Улан-Удэ. Кроме того, победителям был повышен квалификационный разряд и вручены поощрительные призы.

