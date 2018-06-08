На первом же полёте был обнаружен один очаг задымления
Экипаж вертолёта Ми-8АМТШ отдельного вертолётного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, выполнил перелёт на один из аэродромов в Бурятии. Вертолёт уже совершил первый мониторинговый полёт в Селенгинском районе республики. В ходе полёта был обнаружен один очаг задымления.
За семь дней сводным противопожарным отрядом, сформированным из военнослужащих мотострелкового соединения, уже потушено более 8 гектаров леса. Экипаж путепрокладчика БАТ-2 произвёл опашку и создание минерализованной полосы вокруг очага возгорания длиной около 25 километров.
Для тушения и проливки территории лесного массива привлечено около 60 военнослужащих, задействовано 5 единиц техники. В их числе автомобили на базе КамАЗ, авторазливочная станция АРС-14, путепрокладчик БАТ-2, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Военный вертолёт мониторит лесные пожары в Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На первом же полёте был обнаружен один очаг задымления
В Улан-Удэ прошли Республиканские соревнования по пожарно-прикладному спорту на кубок ветерана пожарной охраны Бориса Дарагана
На первый этап строительства культурно-спортивного комплекса требуется полмиллиона
Больше всего девушку впечатлил остров Ольхон (видео)
Спасатели призывают жителей не пренебрегать требованиями пожарной безопасности
Глава департамента образования в Омске заявила, что этих денег может хватить до получки
Пока в него вошли четыре района республики
В столице набирают популярность поздравления на рекламных щитах
В рамках мероприятия участникам рассказали о СПИДе, заражении им и способах профилактики
Движение трамваев по маршруту № 5 будет отменено полностью
Нина Менкенова стала сильнейшей среди европейских бориц
Все гаражи, расположенные ближе 10 метров от энергообъектов, подлежат уборке
Ребята показали хорошие спортивные результаты
Мужчина был лишён судом права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами
Фестиваль создавал угрозу загрязнения Уды и Байкала