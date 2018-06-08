Военный вертолёт мониторит лесные пожары в Бурятии

На первом же полёте был обнаружен один очаг задымления



Экипаж вертолёта Ми-8АМТШ отдельного вертолётного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, выполнил перелёт на один из аэродромов в Бурятии. Вертолёт уже совершил первый мониторинговый полёт в Селенгинском районе республики. В ходе полёта был обнаружен один очаг задымления.



За семь дней сводным противопожарным отрядом, сформированным из военнослужащих мотострелкового соединения, уже потушено более 8 гектаров леса. Экипаж путепрокладчика БАТ-2 произвёл опашку и создание минерализованной полосы вокруг очага возгорания длиной около 25 километров.



Для тушения и проливки территории лесного массива привлечено около 60 военнослужащих, задействовано 5 единиц техники. В их числе автомобили на базе КамАЗ, авторазливочная станция АРС-14, путепрокладчик БАТ-2, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



