В Улан-Удэ изменится движение трамваев

Движение трамваев по маршруту № 5 будет отменено полностью
10, 11, 16 и 17 июня в Улан-Удэ путь следования трамваев по маршруту № 4 будет сокращён до развязки в 20а квартале. Это произойдёт в связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей по улице Ключевской в районе развязки.
Участок пути по улице Ключевской от развязки в 20а квартале до остановки «Конечная «Мелькомбинат» будет исключён из пути следования трамваев. Отправление вагонов в направлении центра города будет осуществляться от развязки в 20а квартале.
Кроме этого, движение трамваев по маршруту № 5 будет отменено. Движение трамваев по маршрутам № 1, №2 не изменится, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Движение трамваев по маршруту № 5 будет отменено полностью
Нина Менкенова стала сильнейшей среди бориц Старого Света
Все гаражи, расположенные ближе 10 метров от энергообъектов, подлежат уборке
Ребята показали хорошие спортивные результаты
Мужчина был лишён судом права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами
Фестиваль создавал угрозу загрязнения Уды и Байкала
Около трёх килограммов свинины пытались незаконно завести в Россию
Николаус Гейлинг-Вестфаль предложил партнёрство Улан-Удэ и Фрайбурга
Их попросили пополнять музей экспонатами
У соседей сверху потёк радиатор отопления
Участникам показали художественные номера
Ребята будут трудиться летом на каникулах
Ребятишки побывали и в Этнографическом музее народов Забайкалья
Школьники джидинского села Белозёрск просят чиновников и меценатов купить им особое оборудование, сообщает АТВ