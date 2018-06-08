В Улан-Удэ изменится движение трамваев



Участок пути по улице Ключевской от развязки в 20а квартале до остановки «Конечная «Мелькомбинат» будет исключён из пути следования трамваев. Отправление вагонов в направлении центра города будет осуществляться от развязки в 20а квартале.



Кроме этого, движение трамваев по маршруту № 5 будет отменено. Движение трамваев по маршрутам № 1, №2 не изменится, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



10, 11, 16 и 17 июня в Улан-Удэ путь следования трамваев по маршруту № 4 будет сокращён до развязки в 20а квартале. Это произойдёт в связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей по улице Ключевской в районе развязки.