В Улан-Удэ убирают металлические гаражи



В Улан-Удэ продолжают убирать металлические гаражи, расположенные в нарушении законодательства в охранных зонах энергетических объектов. 4 июня демонтирована «коробка», которую нерадивые собственники установили возле подстанции «Сосновая» на улице Конечная.



- Этот гараж препятствует въезду на территорию подстанции, а значит, проведению оперативных работ энергетиков. Кроме того, под ним находится ёмкость для аварийного слива технической жидкости. Все гаражи, расположенные ближе 10 метров от энергообъектов, представляют угрозу энергобезопасности города. Поэтому незаконно установленные гаражи будут демонтированы в любом случае. Мы предлагаем собственникам сделать это самостоятельно, - сообщает отдел безопасности «Улан-Удэ Энерго».



При демонтаже присутствовали также участковый уполномоченный и представитель администрации Октябрьского района.



6 июня был демонтирован ещё один гараж, незаконно установленный возле подстанции «Сосновая».



- Ежегодно администрацией района проводится работа по освобождению земельных участков от самовольно размещённого движимого имущества - металлических гаражей, - сообщил Антон Кузнецов, инженер по развитию территорий и земельному контролю администрации Октябрьского района Улан-Удэ.



Работа проводится совместно с ресурсоснабжающими организациями. Вопрос по размещению металлических гаражей нужно согласовывать с администрацией районов. Узнать, какие гаражи подлежат демонтажу согласно плану сетевой организации, можно в «Улан-Удэ Энерго», сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

