Для детей в Бурятии провели спартакиаду



Всем детям вручили сладкие призы, а победителям состязаний – грамоты и подарки. Кроме того, детям показали театрализованное представление, а также открыли фонтан в сквере Гусиноозёрска.



Для детей Гусоноозёрска, которые проживают в семьях, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, отдел соцзащиты населения по Селенгинскому району провёл конкурс рисунков на тему «Пожарная безопасность».Также более двухсот ребят участвовали в районной спартакиаде. По словам организаторов, мальчишки и девчонки показали хорошие спортивные результаты.