Для детей в Бурятии провели спартакиаду

Ребята показали хорошие спортивные результаты
Для детей Гусоноозёрска, которые проживают в семьях, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, отдел соцзащиты населения по Селенгинскому району провёл конкурс рисунков на тему «Пожарная безопасность».
Также более двухсот ребят участвовали в районной спартакиаде. По словам организаторов, мальчишки и девчонки показали хорошие спортивные результаты.
Всем детям вручили сладкие призы, а победителям состязаний – грамоты и подарки. Кроме того, детям показали театрализованное представление, а также открыли фонтан в сквере Гусиноозёрска.
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