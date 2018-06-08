Особый противопожарный режим в соседнем регионе будет действовать ещё неделю
Полицейские Иркутской области привлекли к ответственности свыше 500 нарушителей особого противопожарного режима. Стражи порядка напоминают, что в условиях особого противопожарного режима, который будет действовать на территории области ещё неделю, запрещено разводить огонь. В северных районах региона запрет действует до 15 июля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
- Ежедневно сотрудники полиции и МЧС проводят беседы с жителями частных домов и дачниками. Размещают профилактические листовки на информационных стендах в садоводческих кооперативах и поселковых магазинах, - уточняют в ведомстве.
Также стражи порядка обращаются в горожанам и просят сообщать о разведении огня в лесах и городских парках.
В Иркутской области поймали 500 нарушителей противопожарного режима
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