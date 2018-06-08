Пенсионеры Улан-Удэ обучатся компьютерной грамотности

Проект «Серебряный десант» набирает обороты



4 июня в рамках проекта «Серебряный десант», открылись компьютерные курсы для пенсионеров в компьютерном классе специализированного жилого дома инвалидов-колясочников имени Эржены Будаевой, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



- Компьютерные курсы организованы с целью социальной адаптации пожилых людей к современной информационной среде. Для проведения занятий компьютерной грамотности привлечены консультант из «Цифрового ветра» и «серебряные» волонтёры, - уточняют в министерстве.



Всего обучится 30 пожилых людей.



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