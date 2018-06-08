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Время действовать — спрос на коммерческую недвижимость растёт!

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В Бурятии растёт число владельцев электронной подписи

Общество, 
В Бурятии на 400 владельцев сертификатов электронной подписи стало больше

Удостоверяющий центр филиала Кадастровой палаты по Бурятии приступил к работе в марте прошлого года. На сегодняшний день специалисты центра выдали почти 400 подписей, обеспечивающих доступ в электронном виде к услугам Росреестра и многим другим ведомствам.

Владельцам электронной подписи становятся доступны различные виды дистанционной записи - ребёнка в детский сад и школу, на приём к врачу. Также с помощью бесконтактных технологий возможно оформление загранпаспорта, постановка автомобиля на учет, подача налоговой декларации и многое другое.

Одним из преимуществ государственных услуг, предоставляемых в электронном виде, является сокращение сроков рассмотрения заявлений поданных с помощью сервисов портала Росреестра и Единого портала государственных услуг. Также при регистрации права на недвижимость в электронном виде для граждан установлена 30% скидка при оплате госпошлины.

Усиленная квалифицированная электронная подпись надежно защищена от подделок и создаётся с использованием криптографических средств, подтвержденных ФСБ РФ. А документ, поданный в режиме онлайн и подписанный электронной подписью, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, который подписан собственноручно.

Срок действия такой электронной подписи составляет 15 месяцев, сообщает пресс-служба филиала Кадастровой палаты по Бурятии. 
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