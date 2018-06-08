В Бурятии на 400 владельцев сертификатов электронной подписи стало больше
Удостоверяющий центр филиала Кадастровой палаты по Бурятии приступил к работе в марте прошлого года. На сегодняшний день специалисты центра выдали почти 400 подписей, обеспечивающих доступ в электронном виде к услугам Росреестра и многим другим ведомствам.
Владельцам электронной подписи становятся доступны различные виды дистанционной записи - ребёнка в детский сад и школу, на приём к врачу. Также с помощью бесконтактных технологий возможно оформление загранпаспорта, постановка автомобиля на учет, подача налоговой декларации и многое другое.
Одним из преимуществ государственных услуг, предоставляемых в электронном виде, является сокращение сроков рассмотрения заявлений поданных с помощью сервисов портала Росреестра и Единого портала государственных услуг. Также при регистрации права на недвижимость в электронном виде для граждан установлена 30% скидка при оплате госпошлины.
Усиленная квалифицированная электронная подпись надежно защищена от подделок и создаётся с использованием криптографических средств, подтвержденных ФСБ РФ. А документ, поданный в режиме онлайн и подписанный электронной подписью, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, который подписан собственноручно.
Срок действия такой электронной подписи составляет 15 месяцев, сообщает пресс-служба филиала Кадастровой палаты по Бурятии.
В Бурятии растёт число владельцев электронной подписи
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Из-за этого мужчина не смог устроиться на работу
В Бурятии на 400 владельцев сертификатов электронной подписи стало больше
Жительница Улан-Удэ во второй раз привлечена к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей
Директора оштрафовали на 15 тысяч рублей
По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 8 июня в республике местами пройдут кратковременные дожди, грозы, утром местами туман
Сегодня в рамках празднования 300-летия со дня образования российской полиции состоялась презентация книги подполковника милиции в отставке Сергея Яманова «Угол встреливания в стремнину жизни»
В Хабаровском крае сегодня стартует реанимированный конкурс-фестиваль «Кухня без границ». Откроет кулинарный «забег» бурятская кулинария
Впервые в форуме «Байкал» примут участие известные блогеры
Министерство здравоохранения РФ запускает III всероссийскую акцию «Тест на ВИЧ: экспедиция», направленную на информирование по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию
В рамках обеспечения транспортной безопасности поезда дальнего следования оборудуются системами видеонаблюдения, пожарной сигнализации, технологической связи, спутниковой связи и навигации
Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура открывает горячую линию для принятия звонков по охране озера Байкал, других водных объектов от загрязнения и незаконного использования
В физкультурно-спортивном зале «Сагаан Морин» прославленный тренер по вольной борьбе Юрий Шахмурадов поделился своим профессиональным опытом перед собравшимися тренерами республики
В Пятигорске завершился финальный этап VIII всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров
В музыкальном театре имени Загурского 29 июня состоится концерт ведущих солистов Бурятского театра оперы и балета — Михаила Пирогова, Мэргэна Санданова и Александра Хандажапова «Classic Night in Irkutsk»
Администрация Иркутска после проведения общественных обсуждений отказалась от идеи организации фан-зоны для болельщиков чемпионата мира по футболу