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В Бурятии прогнозируется жара до +33

В Бурятии прогнозируется жара до +33
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 8 июня в республике местами пройдут кратковременные дожди, грозы, утром местами туман

Ветер восточный 4-9, местами до 14 м/с.

Температура днём +28, +33, местами +18, +23.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-11 м/с. Температура +30, +32.
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