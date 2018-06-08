По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 8 июня в республике местами пройдут кратковременные дожди, грозы, утром местами туман
Ветер восточный 4-9, местами до 14 м/с.
Температура днём +28, +33, местами +18, +23.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-11 м/с. Температура +30, +32.
В Бурятии прогнозируется жара до +33
Общество, Фото:
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Общество, 08.06.2018
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