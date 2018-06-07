В акции участвовали 15 осуждённых
В акции «Чистый посёлок», которая прошла 3 июня в Плишкино Иркутского района, приняли участие 15 осуждённых, отбывающих наказание в колонии-поселении № 51 ГУФСИН России по Иркутской области.
- Жителями Плишкино, работниками администрации Хомутовского муниципального образования и осуждёнными была очищена дорога, ведущая из посёлка к озеру. После уборки участники акции подвели итоги работы за дружным обедом и обменялись впечатлениями. Администрация муниципального образования поблагодарила осуждённых за неравнодушное отношение к жизни посёлка, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.
Как уточнили в ведомстве, заключённые всегда с охотой откликаются на просьбу помочь посёлку. А также с удовольствием участвуют в муниципальных конкурсах, выезжают в подшефный детский дом.
Осуждённые Иркутской области очистили дорогу до озера
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