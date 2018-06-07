Пенсионеры из Бурятии выступили на российском чемпионате по компьютерному многоборью

В Пятигорске завершился финальный этап VIII всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров



В упорной борьбе Николай Тучинов занял 5 место в абсолютном первенстве и 3 место в номинации «Работа на портале Пенсионного фонда». В итоге команда пенсионеров нашей республики в составе Николая Тучинова и Ирины Мункоевой заняла 8 командное место среди всех регионов России.



В крупнейшем в России ИТ-соревновании для старшего поколения сошлись команды из 72 субъектов РФ и 7 стран ближнего и дальнего зарубежья: Армении, Беларуси, Великобритании, Испании, Словении, Чехии и Финляндии. Всего в соревнованиях участвовало более 200 человек, как начинающих, так и опытных пользователей из разных уголков страны – от Крыма до Сахалина.



Все участники прошли региональные отборочные этапы – сначала районные и муниципальные, затем областные и республиканские – и стали лучшими среди более 10 тыс. желавших попасть во всероссийский финал. Уже известно, что возраст самого старшего из многоборцев – 78 лет.



Как показал опрос, участники компьютерного первенства проводят в интернете в среднем от одного до трех часов в день. Чаще всего при этом используют ноутбук или смартфон. Все большую популярность у старшего поколения завоевывают планшеты, этими мобильными устройствами свободно владеет каждый второй участник, сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

