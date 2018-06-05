Получившие гражданство России украинцы должны опять служить в армии

К такому выводу пришёл суд в Иркутской области



В Бодайбинский суд Иркутской области обратился мужчина, требуя признать незаконным решение призывной комиссии города Бодайбо о призыве на военную службу.



Мужчина объяснил, что с 10 октября 2012 года по 3 октября 2013 года он проходил военную службу в рядах вооруженных сил Украины. И, по его мнению, поэтому подлежит освобождению от службы в Вооруженных силах Российской Федерации.



Судом установил, что заявитель до 23 декабря 2015 года являлся гражданином республики Украина.



От призыва на военную службу освобождаются только граждане России, прошедшие военную службу в другом государстве. А истец во время службы не имел российского гражданства.



- Вместе с тем, вступая в новое гражданство, лицо не только приобретает права, но и возлагает на себя обязанности, установленные конституцией и законодательством страны для своих граждан, - сообщает пресс-служба суда.



Решение призывной комиссии признано законным и обоснованным.

