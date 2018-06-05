В Баргузинском районе зарегистрировали сотого малыша



5 июня в Баргузинском районном отделе ЗАГС прошла торжественная регистрация сотого в этом году новорожденного. 27 мая в многодетной семье Владимира и Ольги Зайко родился сын, пятый ребёнок в семье. Родители назвали малыша Никитой.



Поздравили молодых родителей заместитель главы администрации Баргузинского района Ольга Тумурова, начальник отдела социальной защиты населения по району Галина Лугинина.



- Счастливые и взволнованные родители получили поздравления и подарки от администрации муниципального образования «Баргузинский район» и Баргузинского отдела ЗАГС. Торжественную регистрацию рождения проводила исполняющая обязанности начальника отдела Светлана Котова, - рассказали в Управлении ЗАГС Бурятии.

