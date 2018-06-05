В Баргузинском районе зарегистрировали сотого малыша

Ребёнка назвали Никитой
5 июня в Баргузинском районном отделе ЗАГС прошла торжественная регистрация сотого в этом году новорожденного. 27 мая в многодетной семье Владимира и Ольги Зайко родился сын, пятый ребёнок в семье. Родители назвали малыша Никитой.
Поздравили молодых родителей заместитель главы администрации Баргузинского района Ольга Тумурова, начальник отдела социальной защиты населения по району Галина Лугинина.
- Счастливые и взволнованные родители получили поздравления и подарки от администрации муниципального образования «Баргузинский район» и Баргузинского отдела ЗАГС. Торжественную регистрацию рождения проводила исполняющая обязанности начальника отдела Светлана Котова, - рассказали в Управлении ЗАГС Бурятии.
Ребёнка назвали Никитой
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