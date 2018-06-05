Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Июня

04 Июня

Популярное

В Баргузинском районе зарегистрировали сотого малыша

В Баргузинском районе зарегистрировали сотого малыша
Общество,  Фото:ЗАГС РБ
Ребёнка назвали Никитой 

5 июня в Баргузинском районном отделе ЗАГС прошла торжественная регистрация сотого в этом году новорожденного. 27 мая в многодетной семье Владимира и Ольги Зайко родился сын, пятый ребёнок в семье. Родители назвали малыша Никитой. 
 
Поздравили молодых родителей заместитель главы администрации Баргузинского района Ольга Тумурова, начальник отдела социальной защиты населения по району Галина Лугинина. 

- Счастливые и взволнованные родители получили поздравления и подарки от администрации муниципального образования «Баргузинский район» и Баргузинского отдела ЗАГС. Торжественную регистрацию рождения проводила исполняющая обязанности начальника отдела Светлана Котова, - рассказали в Управлении ЗАГС Бурятии. 
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Студенты представили главе Бурятии новое приложение
Общество, 05.06.2018
Ребята разработали мобильное приложение Travelmaster
Жителям Бурятии рекомендуют законно сделать перепланировку
Общество, 05.06.2018
Без согласования и разрешения за перепланировку положены штрафы и даже уголовная ответственность
В Улан-Удэ в СИЗО передали мячи
Общество, 05.06.2018
Иерей Дионисий Чернявский вручил спортивный инвентарь подросткам, содержащимся в СИЗО
Детский ансамбль театра «Байкал» победил в конкурсе
Детский ансамбль театра «Байкал» победил в конкурсе
Общество, 05.06.2018
Юные артисты заняли первое место на хореографическом фестивале
В Улан-Удэ пройдут состязания по пожарно-прикладному спорту
В Улан-Удэ пройдут состязания по пожарно-прикладному спорту
Общество, 05.06.2018
Открытие соревнований пройдёт на Центральном стадионе Бурятии 6 июня
Осуждённых Улан-Удэ учили готовить драники
Осуждённых Улан-Удэ учили готовить драники
Общество, 05.06.2018
В исправительной колонии прошёл кулинарный мастер-класс
1461 человека покусали клещи в Бурятии
Общество, 05.06.2018
Отмечены укусы во всех районах республики и Улан-Удэ
Бурятия в десятке регионов с худшей экологической обстановкой
Бурятия в десятке регионов с худшей экологической обстановкой
Общество, 05.06.2018
Составлен экологический рейтинг регионов России по итогам весны 2018 года
Пожилой иркутянин поблагодарил полицейских за найденную пилу
Пожилой иркутянин поблагодарил полицейских за найденную пилу
Общество, 05.06.2018
Стражи порядка за час нашли преступника и электроинструмент
Борцы и КВН-щики Бурятии снялись в футбольном ролике
Борцы и КВН-щики Бурятии снялись в футбольном ролике
Общество, 05.06.2018
Они показали в клипе футбольные приёмы (Видео)
Улан-удэнцы услышат музыку французских композиторов
Общество, 05.06.2018
На концерте прозвучат мелодии известных композиторов Франции

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^