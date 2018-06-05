Слингомамы Бурятии отпразднуют 8-летие клуба



Торжество пройдёт 22 июня в Этнографическом музее. Как сообщают организаторы, в этом году участницы будут готовить танец на тему «Мы в танцах мама!». Мероприятие будет посвящено 8-летию клуба слингомам.



Напомним, в прошлом году их пародия на видеоролик «Тает лёд» набрала большую популярность в интернете. Молодые мамочки республики из сообщества «Слингомамы Бурятии» взяли на руки своих детей и сняли 3-минутное видео с танцами, колясками и подгузниками.







Также женщины представляли ролик, снятый на площади Советов в Улан-Удэ.



