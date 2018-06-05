05 Июня

04 Июня

Популярное

Слингомамы Бурятии отпразднуют 8-летие клуба

Слингомамы Бурятии отпразднуют 8-летие клуба
Общество, 
Женщины станцуют с малышами

Торжество пройдёт 22 июня в Этнографическом музее. Как сообщают организаторы, в этом году участницы будут готовить танец на тему «Мы в танцах мама!». Мероприятие будет посвящено 8-летию клуба слингомам.

Напомним, в прошлом году их пародия на видеоролик «Тает лёд» набрала большую популярность в интернете. Молодые мамочки республики из сообщества «Слингомамы Бурятии» взяли на руки своих детей и сняли 3-минутное видео с танцами, колясками и подгузниками.

Также женщины представляли ролик, снятый на площади Советов в Улан-Удэ.

 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

1461 человека покусали клещи в Бурятии
Общество, 05.06.2018
Отмечены укусы во всех районах республики и Улан-Удэ
Бурятия в десятке регионов с худшей экологической обстановкой
Бурятия в десятке регионов с худшей экологической обстановкой
Общество, 05.06.2018
Составлен экологический рейтинг регионов России по итогам весны 2018 года
Пожилой иркутянин поблагодарил полицейских за найденную пилу
Пожилой иркутянин поблагодарил полицейских за найденную пилу
Общество, 05.06.2018
Стражи порядка за час нашли преступника и электроинструмент
Улан-удэнцы услышат музыку французских композиторов
Общество, 05.06.2018
На концерте прозвучат мелодии известных композиторов Франции
В Улан-Удэ 300 команд сыграют в мини-футбол
В Улан-Удэ 300 команд сыграют в мини-футбол
Общество, 05.06.2018
В столице Бурятии пройдёт турнир «Кожаный мяч. Кубок Coca-Cola»
В Иркутске нашли родителей пропавшего мальчика
Общество, 05.06.2018
Ребёнок играл со старшим братом, пока мама была на работе, и потерялся
Улан-удэнцев приглашают на лазерное шоу и концерт
Улан-удэнцев приглашают на лазерное шоу и концерт
Общество, 05.06.2018
Ярмарка и многое другое пройдёт к юбилею ДК ЛВРЗ
В Бурятии ведут борьбу с бешенством у животных
В Бурятии ведут борьбу с бешенством у животных
Общество, 05.06.2018
Диагноз подтверждён у 109 животных из 7 районов республики
Полицейские Бурятии отличились на чемпионате по волейболу
Полицейские Бурятии отличились на чемпионате по волейболу
Общество, 05.06.2018
Бойцы спецподразделений МВД Бурятии в числе лучших на чемпионате республики
Улан-удэнцам расскажут об образовании в Чехии
Общество, 05.06.2018
В детско-юношеской библиотеке пройдёт семинар для желающих учиться в Чехии
В Баргузинском районе создали ТОС «Мы вместе»
В Баргузинском районе создали ТОС «Мы вместе»
Общество, 05.06.2018
Первым мероприятием активистов стал праздник, посвящённый Дню защиты детей
Выставка «Раздумья Художника» проходит в Бурятии
Выставка «Раздумья Художника» проходит в Бурятии
Общество, 05.06.2018
Шесть художников представили на экспозиции свои работы

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^