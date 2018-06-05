1461 человека покусали клещи в Бурятии



Управление Роспотребнадзора по Бурятии напоминает, что на территории республики продолжается сезон активности клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний.



С начала сезона клещевой активности в этом году зарегистрировано 1461 обращение по поводу присасывания клещей, из обратившихся - 457 детей. Отмечены укусы во всех районах республики и Улан-Удэ. Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Кабанском, Баргузинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском, Мухоршибирском и в Улан-Удэ.



В настоящее время продолжается проведение профилактических мероприятий, в том числе иммунизация населения против клещевого энцефалита. На 4 июня привито 41666 человек, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.