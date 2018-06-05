На концерте прозвучат мелодии известных композиторов Франции
Молодые преподаватели-исполнители, лауреаты международных конкурсов объединились и подготовили для горожан программу «Музыка композиторов Франции», сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.
- Французская музыка – это сочетание изысканности, тонкости восприятия, красочности и колористичности. Франция исторически является одним из основных культурных центров Европы и мира, распространяя свои достижения во многих областях: музыка, живопись, мода, архитектура, балет, кинематограф. Именно это послужило решающим фактором в выборе Франции как отправной точки творческого проекта «Путешествие по миру», - уточняют в министерстве.
В концерте прозвучат произведения композиторов Клода Дебюсси и Мориса Равеля, Жоржа Массне и Лео Делиба и многих других.
Продолжением проекта станут концерты, посвящённые музыке композиторов Испании, Италии, Германии, Японии.
Желающих ждут 20 июня в 18:30 в зале Бурятской Государственной филармонии.
Улан-удэнцы услышат музыку французских композиторов
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