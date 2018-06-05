В Улан-Удэ 300 команд сыграют в мини-футбол

В столице Бурятии пройдёт турнир «Кожаный мяч. Кубок Coca-Cola»
Более 300 команд соберётся на Центральном стадионе в Улан-Удэ. Здесь 12 июня пройдут состязания «Кожаный мяч. Кубок Coca Cola».
Организаторы приглашают горожан на турнир, участие в соревнованиях бесплатное. Состав команды - 6 человек. И всем, кто придёт сыграть в футбол, достанется бесплатно напиток Coca-Cola.
Улан-удэнцы могут подать заявку по телефону - 56-77-11.
Команды будут играть по олимпийской системе. Один матч будет длиться 6 минут: 2 тайма по 3 минуты.
Турнир будет проходить по 4 возрастным категориям:
- 18 лет - 2000 года рождения и старше
- 15-16 лет – 2001-2002 г.р.
- 13-14 лет – 2003-2004 г.р.
- 11-12 лет – 2005-2006 г.р.
Формат турнира «Кожаный мяч. Кубок Coca-Cola» позволяет на равных условиях соревноваться большому количеству футболистов. На поле сыграют профессиональные и дворовые команды. Победителей ждут призы и грамоты.
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