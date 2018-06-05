В Улан-Удэ 300 команд сыграют в мини-футбол



Более 300 команд соберётся на Центральном стадионе в Улан-Удэ. Здесь 12 июня пройдут состязания «Кожаный мяч. Кубок Coca Cola».



Организаторы приглашают горожан на турнир, участие в соревнованиях бесплатное. Состав команды - 6 человек. И всем, кто придёт сыграть в футбол, достанется бесплатно напиток Coca-Cola.



Улан-удэнцы могут подать заявку по телефону - 56-77-11.



Команды будут играть по олимпийской системе. Один матч будет длиться 6 минут: 2 тайма по 3 минуты.



Турнир будет проходить по 4 возрастным категориям:



- 18 лет - 2000 года рождения и старше

- 15-16 лет – 2001-2002 г.р.

- 13-14 лет – 2003-2004 г.р.

- 11-12 лет – 2005-2006 г.р.



Формат турнира «Кожаный мяч. Кубок Coca-Cola» позволяет на равных условиях соревноваться большому количеству футболистов. На поле сыграют профессиональные и дворовые команды. Победителей ждут призы и грамоты.

