Выставка «Раздумья Художника» проходит в Бурятии

Шесть художников представили на экспозиции свои работы
31 мая состоялось открытие выставки графики и скульптуры «Раздумья Художника». Выставка является результатом сотрудничества Кяхтинского краеведческого музея имени Обручева и Союза художников Бурятии.
Шесть современных художников отозвались на предложение музея организовать совместную экспозицию. Это Василий Богомазов, Александр Батуров, Любовь Воронцова, Александра Дугарова, Татьяна Дашиева и молодой талантливый художник-керамист Саша Карпов.
- Каждый из них личность, каждый из них художник с большой буквы, - отмечают организаторы мероприятия.
Выставка будет проходить до 30 июня в Кяхтинском краеведческом музее.
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