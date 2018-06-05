Выставка «Раздумья Художника» проходит в Бурятии



31 мая состоялось открытие выставки графики и скульптуры «Раздумья Художника». Выставка является результатом сотрудничества Кяхтинского краеведческого музея имени Обручева и Союза художников Бурятии.



Шесть современных художников отозвались на предложение музея организовать совместную экспозицию. Это Василий Богомазов, Александр Батуров, Любовь Воронцова, Александра Дугарова, Татьяна Дашиева и молодой талантливый художник-керамист Саша Карпов.



- Каждый из них личность, каждый из них художник с большой буквы, - отмечают организаторы мероприятия.



Выставка будет проходить до 30 июня в Кяхтинском краеведческом музее.

