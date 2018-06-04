Немецкий телеканал выпустил к ЧМ-2018 отснятый в Бурятии ролик

Немецкий телеканал ZDF выпустил рекламу чемпионата мира в России. Саундтреком видео стал композиция «Касты» «Вокруг шум»



Съемки ролика к чемпионату мира по футболу-2018 прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Бурятии. Режиссер проекта - Кристиан Аэби (Швейцария).



На видео россияне разных возрастов и национальностей под саундтрек «Касты» собираются на Красной площади и расстилают газон.



Одна из героинь ролика бабушка, которая чеканит кочан капусты на фоне деревенского дома, затем садится в голубой «Москвич» с номерами Тверской области и мчит в Москву, сообщает tvernews.ru. Посмотреть видео можно на сайте ZDF: https://www.zdf.de/sport/fifa-wm-2018/videos/wm-trailer-100.html.

