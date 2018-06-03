«Звезду» Иосифа Кобзона открыли на Багуловой аллее в Чите

1 июня на Багуловой аллее звезд на площади Декабристов состоялось открытие новой «звезды» с именем российского и советского эстрадного певца, депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона



Аллея звезд, посвященная выдающимся творческим людям, прославившим Забайкалье, появилась в прошлом году во время VI ЗМКФ. Первые «звезды», выполненные в виде цветов багульника, увековечили имена советского и российского джазмена Олега Лундстрема, актеров советского и российского театра и кино братьев Юрия и Виталия Соломиных, советского и российского журналиста, мецената Виктора Шкулёва, актера театра и кино, народного артиста РСФСР Александра Михайлова, скульптора Даши Намдакова.



В открытии новой «звезды» приняли участие многие гости кинофестиваля - Сергей Бодров-старший, Егор Кончаловский, Андрей Крыжний, Анна Михайловская, Виктор Беломестнов, Ирина Розанова, Бадема и другие, сообщает пресс-служба минкульта.



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