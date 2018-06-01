Улан-удэнцев приглашают на выставку «Алтаргана глазами детей»

В Республиканском центре народного творчества открылась выставка детского рисунка
30 мая в Республиканском центре народного творчества состоялось открытие выставки детского рисунка «Алтаргана глазами детей». На открытии присутствовали ученики и педагоги Дома творчества «Форус» Советского района.
В ходе мероприятия детям показали видеосюжет о фестивале «Алтаргана, в котором раскрывались сложности путей в Дадал-сомон Хэнтэйского аймака Монголии – на родину «Алтарганы» в 2014году. По окончанию сюжета юные художники рисовали картины на заданную тему.
- Мы впервые проводили проект с участием детей. Получились очень интересные по-детски искренние и удивительные рисунки. Интересно было наблюдать за творческим процессом, - рассказывает организатор выставки.
Отметим, формат данного мероприятия пришёлся по вкусу, как детям, так и преподавателям. Здесь ребята почувствовали дух Алтарганы и узнали что-то новое о традициях и бурятской культуре, сообщает пресс-служба минкультуры республики.
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