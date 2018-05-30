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Озёра иссыхают: Бурятия в зоне максимального потепления

Озёра иссыхают: Бурятия в зоне максимального потепления
Общество,  Фото:pixabay.com
Об этом сегодня на конференции, посвящённой 95-летию республики, сообщил директор Байкальского института природопользования Сибирского отделения РАН

В прошлом году глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о назначении 30 мая Днём образования республики, который теперь будет праздноваться ежегодно.

Сегодня в правительстве в честь юбилейной даты – 95-летия республики - состоялась всероссийская научно-практическая конференция.

- Примечательно, что мы начинаем праздновать с крупного научного мероприятия – конференции, посвящённой истории и современному развитию Бурятии. Судя по программе, в ней примут участие более 130 учёных. Это внушительная цифра, но не удивительная, поскольку история Бурятии и сам регион интересны, - отметил на открытии руководитель администрации правительства и главы Бурятии Баир Цыренов.

Глобальное потепление

На пленарном заседании доклад о насущных экологических проблемах Бурятии представил директор Байкальского института природопользования Сибирского отделения РАН, профессор Ендон Гармаев.

Он рассказал, что в последние десятилетия изменяется климат в целом на планете, повышается среднегодовая предельная температура воздуха.

По данным международных экспертов по изменению климата, с середины 19 века в России средняя температура выросла примерно на 0,5 градуса. Самая высокая скорость роста фиксируется в регионе Байкальской Азии. Например, в Забайкалье, которое характеризуется приподнятостью над уровнем моря, средняя температура выросла на 1,9 градуса, а в Монголии – 2,5 градуса.

- Это для среднегодовой температуры очень значительная величина, - отметил профессор.

Также потепление сказалось на многолетней мерзлоте. Например, по данным почвоведов, в зоне, где в 1970 году глубина таяния составляла 220 см, сегодня она достигла 280 см.

За последнее столетие в республике проявилось много участков с негативными трендами, где налицо процесс аридизации (сокращение биологической продуктивности экосистем), следствием которой станет опустынивание.

Тренд на снижение

Одновременно республика находится в зоне недостаточного увлажнения. Последний «влажный» период регистрировался в 1980-1997 годах. С 1998 года по сей день длится засушливый. По данным учёных, из года в год уменьшается количество выпавших осадков.

Это привело к уменьшению стока рек, которые пополняют Байкал, - Селенги, Баргузина, Верхней Ангары и других.

- За последние 30 лет мы замечаем уменьшение стока Селенги на 1,3 кубических километра при норме 29 кубических километров. Падение ежегодного расхода Селенги в последние годы коррелируется со среднегодовым полезным притоком Байкала. Поэтому благополучие Байкала во многом зависит от водности главного притока, - сообщил Ендон Гармаев.

При этом уменьшается также и сток монгольских лет. По данным учёных сопредельной страны, за последние 20 лет в Монголии пересохло около 700 рек и 450 озёр.

Наблюдаются подобные негативные тенденции и в Бурятии. Например, в долине еравнинских озёр исчезли Хаймисан, Малая Еравна. У других водоёмов «уходят» берега.

- Я особо хочу отметить реальную угрозу разрушения островов Ярки, отделяющих открытый Байкал от верхнеангарского мелководья. Это всё связано с уровнем Байкала, - отметил директор Байкальского института природопользования Сибирского отделения РАН.

До «мёртвого уровня»

Как известно, уровень Байкала с 2001 года регулируется постановлением правительства России, где были установлены минимальная и максимальная отметки – 456 и 457 м над уровнем моря.

- С 2015 года в связи с экстремальным маловодьем, и, я считаю, не совсем продуманным водопользованием на плотине Иркутской ГЭС - ранним сбросом большого объёма воды - мы впервые нарушили нижнюю отметку 456 м ТО. И не можем выйти из этой ситуации. В 2016, 2017 годах, к сожалению, мы нарушаем это постановление, - сообщил учёный.

При этом природные факторы ситуацию не исправляют. За тёплый период прошлого года (с мая по сентябрь) Байкал наполнялся водой в два раза медленнее, чем по средней норме.

- Максимальное заполнение озера остановилось 7 сентября на отметке 456,27 м. Таким образом, мы являемся свидетелями рекордно низкого наполнения озера. Такого никогда не наблюдалось, – бьёт тревогу Гармаев.

Учёный не согласен с новым постановлением правительства, которым увеличена амплитуда колебания уровня Байкала до 2,31 см. Причём при естественном цикле озера максимальная амплитуда никогда не превышала 2,17 м.

- Минимальное значение уровня воды согласно постановлению от 17 декабря 2017 года предлагается установить на уровне 455,54 м, то есть срабатывать практически до уровня «мёртвого объёма», - заявил Ендон Жамьянович.

Институт не просто критикует, он предлагает разработать критерии, пороговые значения обеспеченности для определения малой, средней и большой водности в целях недопущения безосновательного нарушения максимального и минимального уровня Байкала.

Не удивительно, что весной 2018 года уровень Байкала вплотную приблизился к минимальной отметке – 455,72 м.

При этом через плотину Иркутской ГЭС весь особо маловодный период, по словам Гармаева, с 2015 года продолжают ежесекундно сбрасывать 1300 кубометров воды, уменьшая сброс на кратковременный период лишь на 50 кубометров.

- При таких расходах воды один сантиметр уровня Байкала срабатывается в среднем за 3 суток. Недоумение вызывает остановившийся уровень воды в Байкале на отметке 456,26 на 42 суток – с 9 сентября по 20 октября 2017 года. При продолжающихся сбросах и отсутствии источников её поступления, такая задержка уровня ранее никогда не наблюдалась. И это наводит на мысль о фальсификации данных по уровню. Так как при постоянных расходах воды 1300 кубических метров за 42 суток истинный уровень в Байкале был бы на 14 см ниже официально представленных данных, - заявил учёный. 
правительство РБ правительство Бурятии
 
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