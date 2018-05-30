Библиотеки Улан-Удэ отметят 95-летие республики

В городе организуют акцию «Картограмма», а также вечер-встречу
В рамках празднования 95-летия республики в библиотеках города пройдёт ряд мероприятий.
Так, 30 мая с 13 до 15 часов на улице Ленина (пешеходная зона – Арбат, памятник Чехову) пройдёт акция «Картограмма. Начало моей истории».
Специально для акции городской библиотекой создана карта Бурятии, визуально показывающая интенсивность плотности населения районов и столицы. Размер каждого района изменён в соответствии с численностью её населения. Картограмма изображена в виде клеток, где каждая из них равна 1000 человек.
Каждый желающий сможет принять участие в акции и поставить свою подпись в соответствующей клетке района или города Улан-Удэ, где он родился или проживает.
В этот же день, 30 мая, в 15 часов в рамках юбилея 95-летия республики в Центральной городской библиотеке имени Калашникова пройдёт вечер-встреча «Люди с интересной судьбой».
В программе вечера - презентации, выступления общественных деятелей, музыкальные номера артистов театра оперы и балета и хореографического ансамбля «Апсары», книжная выставка, фотовыставка «Душой мы вечно молодые», сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
В городе организуют акцию «Картограмма», а также вечер-встречу
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