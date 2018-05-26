Правительство Бурятии и «ЛокоТех» избавят Улан-Удэ от фенольного озера

Алексей Цыденов и гендиректор группы компаний Юрий Дегтярёв подписали соглашение о сотрудничестве
Сегодня, 25 мая, на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме правительство Бурятии и группа компаний «ЛокоТех» подписали соглашение о сотрудничестве на один год, сообщает пресс-служба правительства.
Документ, подписанный главой республики Алексеем Цыденовым и генеральным директором группы компаний Юрием Дегтярёвым, направлен на повышение инвестиционной привлекательности и улучшение инвестиционного климата, социально-экономического развития Бурятии, содействие осуществлению предпринимательской деятельности в республике, развитие производства и сферы услуг.
Кроме того, стороны договорились сотрудничать в вопросах обеспечения стабильной работы и привлечения инвестиций в Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод и содействовать развитию ресурсной, материально-технической и финансовой базы на территории региона.
Алексей Цыденов подчеркнул, что Улан-Удэнский ЛВРЗ является примером социально ответственного предприятия. При этом завод вносит весомый вклад в расширение инвестиционной привлекательности региона.
- Мы хотим поблагодарить компанию за ответственную позицию и взаимное движение навстречу. Соглашение предусматривает сотрудничество в целом в производственной и социальной сферах. Помимо этого, «Желдорреммаш» поддерживает предложение о том, чтобы оказывать содействие в развитии спорта в республике, а также вести активную работу по привлечению молодых «умов», студентов с перспективными разработками на площадке ЛВРЗ, - сказал глава.
Юрий Дегтярёв отметил, что подписание соглашения важная веха в развитии двусторонних отношений.
Также среди пунктов соглашения реализация проектов, направленных на улучшение экологической ситуации на территории республики.
- Компания будет уделять самое пристальное внимание вопросам экологии, нами совместно разработан и утвержден план-график мероприятий по ликвидации хранилища фенольных отходов, и нет сомнений, что этот план-график будет, безусловно, выполняться, - сказал гендиректор «ЛокоТех».
Глава республики отметил, что в этом году началась работа по выбору технологии утилизации хранилища фенольных отходов: по японской или российской.
Справка
Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод занимает лидирующие позиции среди локомотиворемонтных заводов «ЛокоТех». Это одно из крупнейших промышленных предприятий республики. Осуществляет средний и капитальный ремонт локомотивов, гарантийное обслуживание и модернизацию локомотивов с продлением срока службы, ремонт узлов и агрегатов, производство запасных частей, разработку новых технологий ремонта.
Предприятие осуществляет ремонт железнодорожного подвижного состава и производство запасных частей. География обслуживания завода - от Северной до Дальневосточной железных дорог. Выпускаемые запчасти поставляются также в страны СНГ и Монголию.
В 2017 году завод выпустил из ремонта рекордную 871 секцию локомотивов, а в 2018 году планирует поставить новый исторический максимум - отремонтировать 900 секций.
Инвестиционная программа 2018-2020 годов ЛВРЗ утверждена в объеме 932 миллиона рублей. Финансирование на 2018 год запланировано на уровне 469 миллионов рублей.
Реализация масштабной инвестиционной программы позволит переоснастить и модернизировать производственные мощности завода, что приведёт к улучшению качества ремонтных работ. Это будет способствовать развитию локомотиворемонтного комплекса и окажет позитивное влияние на состояние парка тягового подвижного состава российских железных дорог. Обновление оборудования поможет повысить и производительность на предприятиях за счёт улучшения условий труда.
Улан-Удэнский ЛВРЗ в 2017 году выплатил 445,9 миллиона рублей налогов в бюджет России (в бюджет РБ - 443,9 миллиона рублей). В 2018 году планируется выплатить 501,2 миллиона рублей.
Завод является и одним из наиболее крупных работодателей региона - на заводе трудится около 6 тысяч человек. Средняя заработная плата на предприятии в 2017 году составила 39,4 тысяч рублей (+15,6% к 2016 году).
ООО «ЛокоТех» управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения. В периметр группы управляемых активов входят ООО «ЛокоТех-Сервис», АО «Желдорреммаш», ООО «ЛокоТех-Лизинг», ООО «Торговый дом ЛокоТех», ООО «ЛокоТех-Промсервис» и другие. Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и около 90 сервисных депо по всей России.
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