Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Мая

25 Мая

Популярное

Правительство Бурятии и «ЛокоТех» избавят Улан-Удэ от фенольного озера

Правительство Бурятии и «ЛокоТех» избавят Улан-Удэ от фенольного озера
Общество,  Фото:правительство РБ
Алексей Цыденов и гендиректор группы компаний Юрий Дегтярёв подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня, 25 мая, на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме правительство Бурятии и группа компаний «ЛокоТех» подписали соглашение о сотрудничестве на один год, сообщает пресс-служба правительства.

Документ, подписанный главой республики Алексеем Цыденовым и генеральным директором группы компаний Юрием Дегтярёвым, направлен на повышение инвестиционной привлекательности и улучшение инвестиционного климата, социально-экономического развития Бурятии, содействие осуществлению предпринимательской деятельности в республике, развитие производства и сферы услуг.

Кроме того, стороны договорились сотрудничать в вопросах обеспечения стабильной работы и привлечения инвестиций в Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод и содействовать развитию ресурсной, материально-технической и финансовой базы на территории региона.

Алексей Цыденов подчеркнул, что Улан-Удэнский ЛВРЗ является примером социально ответственного предприятия. При этом завод вносит весомый вклад в расширение инвестиционной привлекательности региона.

- Мы хотим поблагодарить компанию за ответственную позицию и взаимное движение навстречу. Соглашение предусматривает сотрудничество в целом в производственной и социальной сферах. Помимо этого, «Желдорреммаш» поддерживает предложение о том, чтобы оказывать содействие в развитии спорта в республике, а также вести активную работу по привлечению молодых «умов», студентов с перспективными разработками на площадке ЛВРЗ, - сказал глава.

Юрий Дегтярёв отметил, что подписание соглашения важная веха в развитии двусторонних отношений.

Также среди пунктов соглашения реализация проектов, направленных на улучшение экологической ситуации на территории республики.

- Компания будет уделять самое пристальное внимание вопросам экологии, нами совместно разработан и утвержден план-график мероприятий по ликвидации хранилища фенольных отходов, и нет сомнений, что этот план-график будет, безусловно, выполняться, - сказал гендиректор «ЛокоТех».

Глава республики отметил, что в этом году началась работа по выбору технологии утилизации хранилища фенольных отходов: по японской или российской.

Справка

Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод занимает лидирующие позиции среди локомотиворемонтных заводов «ЛокоТех». Это одно из крупнейших промышленных предприятий республики. Осуществляет средний и капитальный ремонт локомотивов, гарантийное обслуживание и модернизацию локомотивов с продлением срока службы, ремонт узлов и агрегатов, производство запасных частей, разработку новых технологий ремонта.

Предприятие осуществляет ремонт железнодорожного подвижного состава и производство запасных частей. География обслуживания завода - от Северной до Дальневосточной железных дорог. Выпускаемые запчасти поставляются также в страны СНГ и Монголию.

В 2017 году завод выпустил из ремонта рекордную 871 секцию локомотивов, а в 2018 году планирует поставить новый исторический максимум - отремонтировать 900 секций.

Инвестиционная программа 2018-2020 годов ЛВРЗ утверждена в объеме 932 миллиона рублей. Финансирование на 2018 год запланировано на уровне 469 миллионов рублей.

Реализация масштабной инвестиционной программы позволит переоснастить и модернизировать производственные мощности завода, что приведёт к улучшению качества ремонтных работ. Это будет способствовать развитию локомотиворемонтного комплекса и окажет позитивное влияние на состояние парка тягового подвижного состава российских железных дорог. Обновление оборудования поможет повысить и производительность на предприятиях за счёт улучшения условий труда.

Улан-Удэнский ЛВРЗ в 2017 году выплатил 445,9 миллиона рублей налогов в бюджет России (в бюджет РБ - 443,9 миллиона рублей). В 2018 году планируется выплатить 501,2 миллиона рублей.

Завод является и одним из наиболее крупных работодателей региона - на заводе трудится около 6 тысяч человек. Средняя заработная плата на предприятии в 2017 году составила 39,4 тысяч рублей (+15,6% к 2016 году).

ООО «ЛокоТех» управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения. В периметр группы управляемых активов входят ООО «ЛокоТех-Сервис», АО «Желдорреммаш», ООО «ЛокоТех-Лизинг», ООО «Торговый дом ЛокоТех», ООО «ЛокоТех-Промсервис» и другие. Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и около 90 сервисных депо по всей России.
фенольное озеро
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Правительство Бурятии и «ЛокоТех» избавят Улан-Удэ от фенольного озера
Правительство Бурятии и «ЛокоТех» избавят Улан-Удэ от фенольного озера
Общество, 26.05.2018
Алексей Цыденов и гендиректор группы компаний Юрий Дегтярёв подписали соглашение о сотрудничестве
Улан-удэнец хотел отсудить у работодателя более 2 миллионов
Улан-удэнец хотел отсудить у работодателя более 2 миллионов
Общество, 26.05.2018
Мужчина был убеждён, что имел право на больший процент «северной надбавки»
На Байкале в Бурятии сняли драм кавер на песню рэпера Jah Khalib (видео)
На Байкале в Бурятии сняли драм кавер на песню рэпера Jah Khalib (видео)
Общество, 26.05.2018
Для исполнения на барабанах выбрали композицию «Медина»
Таксист в Чите похитил оставленные в машине телефоны
Общество, 26.05.2018
Водитель привлечён к уголовной ответственности за кражу найденных гаджетов
В Улан-Удэ прошло первенство среди служебных собак УФСИН (фоторепортаж)
В Улан-Удэ прошло первенство среди служебных собак УФСИН (фоторепортаж)
Общество, 26.05.2018
Тренированные питомцы продемонстрировали умение отыскивать наркотики, взрывчатку и задерживать преступников. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первенства

Где найти лучшие локации для селфи в Улан-Удэ?
Где найти лучшие локации для селфи в Улан-Удэ?
Общество, 26.05.2018
Голова Ленина, висячий мост на Богородском острове, парки - немногие из абсолютно беспроигрышных локаций в столице нашей республики, где можно гарантированно получить превосходные снимки
Дождливая погода в Бурятии сохранится
Дождливая погода в Бурятии сохранится
Общество, 26.05.2018
По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 26 мая в республике местами прогнозируются дожди, ливни, грозы, местами с мокрым снегом, в горах юго-запада выпадет снег
Иркутских медведей хотят отправить в Крым
Общество, 25.05.2018
Заявки на вывоз медведей стали поступать в иркутский питомник «К-9» после принятия в России закона о запрете контактной притравки охотничьих собак, в частности на медведей
В Бурятии военные потренируются в противодействии терроризму
Общество, 25.05.2018
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, стартовала комплексная тренировка подразделений противодействия терроризму
Водители из КНР проверили мастерство на перевале у Байкала
Общество, 25.05.2018
Грузоперевозчики из Китая - участники автопробега, тестирующего доставку товаров из КНР в Новосибирск, - смогли проверить водительское мастерство на серпантинной дороге Култукского тракта в Иркутской области
Погоду от мороза до жары пообещали Восточной Сибири
Общество, 25.05.2018
Колебания температуры воздуха от мороза до почти 30-градусной жары, дожди и грозы ждут в регионах Восточной Сибири на наступающих выходных, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра
Улан-удэнцы увезли шесть наград всероссийского кинофестиваля
Общество, 25.05.2018
Первый всероссийский фестиваль детского и юношеского кино прошел в Красноярске с 22 по 24 мая
ФСБ провела учения с захватом террористами катера МЧС на Байкале
Общество, 25.05.2018
Управление федеральной службы безопасности по Иркутской области провело антитеррористические учения в посёлке Никола с захватом террористами катера МЧС на реке Ангаре, сообщили ИА «ИрСити» в пресс-службе УФСБ
В Улан-Удэ завершился турнир «Кожаный мяч»
Общество, 25.05.2018
В финале приняло участие 18 команд школьников
В Бурятии подсчитают медведей
В Бурятии подсчитают медведей
Общество, 25.05.2018
Учёт проходит весной и летом

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Элеватор. ГИБДД, ты не прав (с)
16.04.2018
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
Изменение границ водоохранной зоны не отменяет запрета на оборот земельных участков
11.04.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Читайте, завидуйте я гражданин…
11.04.2018
Загрузка...
^