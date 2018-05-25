Мотоциклисты Бурятии открыли сезон (видео)























19 мая мотоциклисты Бурятии открыли сезон. Около 170 мотолюбителей колонной с флагами своих клубов проехались по центральным улицам города от стадиона БГУ до площадки ТРЦ Capital Mall. Также на открытие мотосезона в Улан-Удэ приезжали гости из Читы, Иркутска, Петровск-Забайкальского. На финише их ждал концерт с выступлением улан-удэнских рокеров и необычные конкурсы.- Традиционно на мероприятии проводятся конкурсы для байкеров и гостей. Для байкеров: медленная езда, фигурное вождение, самый громкий выхлоп, лучший тюнинг и другие. В этом году проводили силовые конкурсы для участников с использованием минитракторов, - рассказал «Байкал-Daily» президент мотоклуба «Оппозит» Евгений Яковлев.На видеокадрах виден масштаб мероприятия. Мотоциклисты с удовольствием состязались в соревнованиях, при этом некоторые были разделены по гендеру: для представителей сильной половины человечества и для «слабого пола». Также собравшиеся с удовольствием подпевали артистам, танцевали и обсуждали планы на сезон.Летом улан-удэнские байкеры собираются провести традиционный фестиваль на побережье Байкала «приБАЙКалье». Там также приезжают гости с разных городов и проходит развлекательная программа в кругу друзей.