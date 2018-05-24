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«Раисы» выступят на фестивале «Голосящий КиВиН»

«Раисы» выступят на фестивале «Голосящий КиВиН»
Общество, 
Музыкальное событие пройдёт в Светлогорске

Команда КВН «Раисы» готовится к выступлению в музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН», который пройдёт 21 июля в Светлогорске в Калининградской области. Команда дважды становилась призёром этого фестиваля. В 2012 году она завоевала награду «Маленький КиВиН в светлом», в прошлом сезоне – приз «Большой КиВиН в тёмном». В этом году команда усилена. В её составе появилась новая участница – известная в Иркутске вокалистка Валентина Тимощук.

- Основные игры этого сезона впереди. Мы сейчас настраиваемся на выступление в Светлогорске. Мы - сборная, участники которой разбросаны по всей России, живут в Иркутске, Чуне, Улан-Удэ, Краснодаре. Мы ежедневно созваниваемся, работаем над программой. Спасибо вам за поддержку и возможность выступать, - сказал директор команды КВН «Раисы» Михаил Зубков.

«Раисы» представляли Иркутскую область в Высшей лиге Клуба весёлых и находчивых. Команда приняла участие в игре 1/4 финала. За выход в полуфинал боролись пять команд. Они соревновались в конкурсах приветствие, музыкальный биатлон, «знакомый сюжет» и музыкальный номер.

Игру судили Юлия Меньшова, Юлий Гусман, Дмитрий Хрусталев, Михаил Галустян, Андрей Мерзликин, Максим Шарафутдинов. В результате три команды, среди которых «Раисы», вышли в следующий этап конкурса. ½ финала пройдёт в октябре в Москве, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», в январе бурятский КВНщик Сергей Цыренов известный как «Штырь» из фильма «Чайник» выступил с «Раисами» на Первом канале.

Справка:

«Раисы» - женская команда КВН, созданная в 2009 году и играющая в нестандартном стиле. В их выступлениях много реквизита и физических трюков и гэгов, относительно мало текстовых шуток. Девушки выступают в платьях и обуви в стиле 40-50-х годов и шутят, в основном, на тему ретро. Капитан команды – улан-удэнка Вера Гасаранова, выпускница филологического факультета Бурятского государственного университета. 
КВН телешоу
 
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