Станцию в Забайкалье охранял ЧОП без аккредитации

Суд обязал железную дорогу обеспечить транспортную безопасность на станции Магдагачи
Центральный районный суд Читы рассмотрел и удовлетворил исковое заявление Сковородинского транспортного прокурора к ОАО «РЖД» об устранении нарушений законодательства о транспортной безопасности на станции Магдагачи Забайкальской железной дороги.
- Установлено, что для обеспечения транспортной безопасности на одном из объектов привлечено частное охранное предприятие, которое этой деятельностью заниматься не может, так как не проходило соответствующую аккредитацию и не обладает необходимыми полномочиями, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Согласившись с доводами прокуратуры, суд обязал железную дорогу обеспечить транспортную безопасность на станции Магдагачи.
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