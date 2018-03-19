Станцию в Забайкалье охранял ЧОП без аккредитации

Суд обязал железную дорогу обеспечить транспортную безопасность на станции Магдагачи



Центральный районный суд Читы рассмотрел и удовлетворил исковое заявление Сковородинского транспортного прокурора к ОАО «РЖД» об устранении нарушений законодательства о транспортной безопасности на станции Магдагачи Забайкальской железной дороги.



- Установлено, что для обеспечения транспортной безопасности на одном из объектов привлечено частное охранное предприятие, которое этой деятельностью заниматься не может, так как не проходило соответствующую аккредитацию и не обладает необходимыми полномочиями, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Согласившись с доводами прокуратуры, суд обязал железную дорогу обеспечить транспортную безопасность на станции Магдагачи.

