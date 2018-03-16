В Бурятии завершается архивный фестиваль



16 марта в Государственном архиве республики в рамках проекта «АРХИВ+ШКОЛА» проводится день открытых дверей. Школьники получат возможность совершить интересные экскурсии по архиву, посетить места хранения документов – архивохранилища, увидеть самые древние и особо ценные архивные документы.



Государственный архив в рамках проекта «АРХИВ+ТЕАТР» в Бурятском театре драмы представит выставку архивных документов, отражающих историю переселения бурят в Шэнэхэн. Эта выставка станет документальной иллюстрацией к спектаклю «Yнгэрhэн сагай hэбшээн» («Ветер минувших времен»), сообщает пресс-служба минкультуры республики.





На выставке будут представлены документы о деятельности Бурятского национального отдела при гражданском управлении Временного правительства: протоколы собраний бурят Агинского аймака, докладные записки американского, японского и французского консулов атаману Г. Семенову, списки бурят, эмигрировавших во Внутреннюю Монголию, документы об оказании помощи бурятам-беженцам и т.д. Зрители получат возможность соотнести архивные документы с художественной правдой.