В Бурятии завершается архивный фестиваль

Госархив республики сегодня откроет двери для школьников и представит в театре Бурдрамы выставку об истории переселения бурят в Шэнэхэн
16 марта в Государственном архиве республики в рамках проекта «АРХИВ+ШКОЛА» проводится день открытых дверей. Школьники получат возможность совершить интересные экскурсии по архиву, посетить места хранения документов – архивохранилища, увидеть самые древние и особо ценные архивные документы.
Государственный архив в рамках проекта «АРХИВ+ТЕАТР» в Бурятском театре драмы представит выставку архивных документов, отражающих историю переселения бурят в Шэнэхэн. Эта выставка станет документальной иллюстрацией к спектаклю «Yнгэрhэн сагай hэбшээн» («Ветер минувших времен»), сообщает пресс-служба минкультуры республики.
На выставке будут представлены документы о деятельности Бурятского национального отдела при гражданском управлении Временного правительства: протоколы собраний бурят Агинского аймака, докладные записки американского, японского и французского консулов атаману Г. Семенову, списки бурят, эмигрировавших во Внутреннюю Монголию, документы об оказании помощи бурятам-беженцам и т.д. Зрители получат возможность соотнести архивные документы с художественной правдой.
Госархив республики сегодня откроет двери для школьников и представит в театре Бурдрамы выставку об истории переселения бурят в Шэнэхэн
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