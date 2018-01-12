В Бурятии сравнительно потеплеет

По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 12 января местами в республике пройдёт небольшой снег, по северному Прибайкалью - умеренный снег



Ветер восточный 1-6, местами 8-13 м/с



Температура днём -18, -23, местами -8, -13, по центральным, северным районам до -24, -29.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура -19, -21.

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