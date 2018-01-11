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В Бурятии идёт подготовка к чемпионату России по боксу
Общество, 11.01.2018 17:34 Фото:
Соревнования пройдут в марте
Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре Бурятия выиграла право проведения чемпионата России по боксу среди женщин. За право проведения соревнования боролось много регионов.
Сейчас основной состав, который представит республику на состязаниях, находится на сборах в Кисловодске. Значимое для Бурятии событие 2018 года пройдёт с 18-25 марта.
- Учитывая, что мы ближний к Японии регион и у нас одинаковое время, что очень важно и, самое главное, у нас и по женскому и по мужскому боксу хорошие результаты руководство федерации пошло нам навстречу. Сейчас у нас работает комитет, его председателем станет глава республики. Мы занимается подготовкой, сформирована дорожная карта. Надеемся, что на чемпионате наши спортсмены войдут в состав сборной команды страны и будут бороться за олимпийские лицензии для участия в играх в Токио, - рассказал на пресс-конференции министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.
Кроме того, летом в Селенгинском районе впервые пройдут «Летние юношеские спортивные игры». Положение об их проведении было подписано вчера. Его согласование вызвало много нюансов связанных с видами спорта и количественным составом участников.
Также будут организованы и взрослые спортивные игры, но уже в Тункинском районе. Ещё одним значимым событием станет трансляция федеральным телеканалом «Матч ТВ» «Итигэловских игр».
- Однозначно будем проводить Итигэловские игры, и мы их покажем на канале «Матч ТВ». Это нужно показывать всему миру. Наши традиционные виды спорта – должны стать одним из спортивных брендов, - добавил Дамдинцурунов.
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