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В заповедниках Бурятии аккредитуют экскурсоводов
Общество, 08.01.2018 09:52
Руководство заповедных природных территорий Бурятии проведёт в начале года аккредитацию гидов и экскурсоводов, работающих в Особо охраняемых природных территориях (ООПТ) в пределах республики
Это позволит пресечь деятельность гидов, не обладающих знаниями о природных территориях и не соблюдающих правила поведения в них, сообщили ТАСС в ФГБУ «Байкальский государственный заповедник».
- Аккредитацию для гидов, экскурсоводов, которые планируют возить гостей в Байкальский заповедник, мы проведем в марте. А перед этим в феврале у нас, в Танхое, пройдут курсы повышения квалификации, приглашаем всех желающих. По их итогам также можно будет получить аккредитацию, - сказала заместитель директора по экологическому просвещению и познавательному туризму ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» Ирина Лясота.
Программа курсов, по ее словам, разрабатывается с участием преподавателей кафедры сервиса, туризма и рекреации Восточно-Сибирского государственного института культуры. Она позволит повысить качество услуг экскурсоводов и избавить туристов от недостоверной информации, а природные объекты - от ущерба, наносимого бесконтрольным посещением.
Аккредитацию экскурсоводов проведет и ФГБУ «Объединенная дирекция Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка» («Заповедное Подлеморье»).
- Экскурсоводов много, но тех, кто предоставляет достоверную информацию, мало, например, рассказывают, что бакланы, обитающие на Байкале, наносят больший вред, чем браконьеры. Это неправда, распространение такой информации недопустимо, - пояснила ТАСС начальник отдела туризма ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Елена Вокина, - В апреле-мае 2018 года мы проведем семинар для экскурсоводов, которые привозят туристов к нам, планируем также ввести аккредитацию.
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Руководство заповедных природных территорий Бурятии проведёт в начале года аккредитацию гидов и экскурсоводов, работающих в Особо охраняемых природных территориях (ООПТ) в пределах республики
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