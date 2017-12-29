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В Улан-Удэ приедут сильнейшие футболисты Сибири, Монголии и Китая
Общество, 29.12.2017 09:26 Фото:
Они примут участие в XII международном турнире по мини-футболу «Кубок горсовета»
Соревнования пройдут в МУП КСК с 4 по 8 января.
В турнире участвуют:
1. МФК «Унананууд» (г. Улан-Батор, Монголия) –сборная Монголии по футзалу;
2. ФК «Дэрэн» (г. Улан-Батор, Монголия) – 3 место в международном турнире по футболу «Gothia Cup» в Швеции;
3. МФК №Снежные волки» (г. Маньчжурия, КНР) – футзальная лига КНР;
4. МФК «Хуа-Ин» (г. Хух-Хото, КНР) – чемпион по футзалу Автономного района Внутренняя Монголия;
5. МФК «КПРФ-2» (г. Москва) – Чемпион Высшей лиги России по мини-футболу, победитель Кубка горсовета – 2016;
6. МФК «ИрАэро» (г. Иркутск, Иркутская область) – победитель зоны «Сибирь» среди команд Первой лиги;
7. МФК «Лара» (г. Улан-Удэ) – победитель Первенства России среди команд Первой лиги;
8. ФК «СтройПроектСервис» (г. Иркутск, Иркутская область) – Второй дивизион Первенства России по футболу;
9. МФК «Лара-2» (г. Улан-Удэ) – победитель Первенства России среди команд Первой лиги;
10. МФК «КПРФ РБ» (Улан-Удэ) – Чемпион Республики Бурятия по мини-футболу 2016 г.;
11. ФК «Безопасность» (г. Иркутск, Иркутская область) – Чемпион Иркутской области по футболу «8×8»;
12. ФК «Ангир» (г. Чита, Забайкальский край) – Чемпион Забайкальского края по футболу 2016 г.;
13. ФК «ИЭРП – Сантэл» (г. Иркутск, Иркутская область) – Чемпион турнира памяти Льва Перминова – 2016;
14. МФК «Салют» (г. Ангарск, Иркутская область» - призер Суперлиги Иркутской области по мини-футболу;
15. МФК «Гранд-Байкал» (г. Ангарск, Иркутская область) – победитель зоны «Сибирь», обладатель Кубка горсовета 2010 года;
16. МФК «БайкалАвтоТрак» (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия) – обладатель Кубка Байкала по пляжному футболу.
Открытие турнира пройдёт 4 января в 19:00. Финальный матч и награждение победителей – 8 января в 18:30, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
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