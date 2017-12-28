Канал «Россия» в новогодние каникулы покажет «Последнего богатыря»

Картина стала самой кассовой в истории российского кино



В первый день нового года телеканал «Россия 1» выпустит на малый экран самый кассовый российский фильм всех времен – сказку «Последний Богатырь». Картина дебютировала в кинотеатрах лишь 25 октября и все ещё идёт в прокате. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.



- Сказочная комедия «Последний богатырь» идеально вписывается в атмосферу новогодних каникул, поэтому мы позволили себе немного поторопить события, - сказал генеральный директор телеканала «Россия 1» Антон Златопольский.



Он добавил, что показ самых свежих, кассовых и нашумевших фильмов, таких, как «Последний богатырь», на ТВ имеет все шансы стать новой новогодней традицией.



Российские телезрители довольно консервативны и в Новый год предпочитают смотреть старые советские или старые голливудские фильмы. Однако рейтинги этих картин постепенно снижаются.



- Для меня огромное счастье, что в самый теплый и семейный праздник - Новый год - наш фильм будет показан на телеканале «Россия». Надеюсь, он войдет в библиотеку самых любимых новогодних историй нашей страны, - сказала генеральный директор компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан.



Справка:



Фильм производства компании Disney в России и СНГ и компании Yellow Black and White режиссера Дмитрия Дьяченко побил все рекорды популярности и стал самым кассовым в истории российского кино, собрав 1,73 млрд рублей.



Картина создана на основе русских сказок с любимыми многим персонажами: Бабой-ягой, Кощеем Бессмертным и Водяным. Главный герой фильма - Иван, который зарабатывает, изображая мага на экране телевизора. По воле случая он переносится из современной Москвы в сказочное Белогорье - мир, населенный героями русских сказок.



