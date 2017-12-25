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Балерина из Бурятии заняла 5 место в шоу НТВ «Ты супер! Танцы» (видео)
Общество, 25.12.2017 16:03
Члены жюри конкурса заявили, что знакомство с Анастасией Яшкиной стало для них подарком
15-летняя балерина Анастасия Яшкина из Бурятии заняла пятое место во всероссийском конкурсе талантов «Ты супер! Танцы» на телеканале НТВ. Танцовщица исполнила танец в образе чёрного лебедя.
Жюри высоко оценили танец юной жительницы республики, отметив небывалую для сцены «Ты супер!» спокойствие и уверенность. Также подчеркнув то, что этот образ очень идёт девушке.
- Многие не могут сдержать своё волнение, для них это очень волнительный момент. Ты с завидным спокойствием работаешь на этой сцене и осталось ощущение уверенности, которой можно позавидовать, - высказался член жюри конкурса Егор Дружинин.
Анастасия Заворотнюк назвала девочку «чудом» и пожелала, чтобы её карьера сложилась наилучшим образом. Евгений Папунаишвили признался, что работа на проекте и знакомство с Анастасией — это настоящий подарок.
Напомним, 15-летняя уроженка Нижнеангарска, которая живёт под опекой бабушки, с лёгкостью проходила все этапы конкурса. В отборочном туре она исполнила балетную партию в классическом стиле. А затем поразила всех, перевоплотившись в дерзкую рокершу. Она справилась с номером, исполнив танец в непривычном ей стиле джаз-фанк.
По признанию балерины, этот проект лучшее, что было в её жизни. Там она приобрела настоящий друзей, которых у неё не было в Бурятии.
- Я хочу сказать огромное спасибо жюри. Вы делали мне замечания, я их исправляла и буду исправлять. Спасибо моим хореографам из училища, без них бы я не стояла на этой сцене. Мне этот проект дал очень многое! - сказала девушка в финальной речи.
В Сети танец также отметили в социальных сетях. Подписчики в интернете активно комментируют и «лайкают» видеозапись.
«Единственное яркое, красивое выступление, которая украсила финал конкурса»
«Очень оригинальный номер!»
«Молодец!!! Я за тебя болела! Тебе надо первое место! Ты супер!!!!!»
«Яшкину в Большой Театр!!!!! Супер!!»
Первое место заняла Валерия Родионова из Костромы, ей вручили путёвку на курорт. Второе место присудили белгородцу Виктору Лукинову, третье — Никите Иванову из Красноярского края и Мухамеду Курбанову из города Киреевск. Что касается приза зрительских симпатий, то его получили Аня и Яна Михай из Свердловской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», участие в этом сезоне принимала ещё одна представительница Бурятии - 11-летняя Настя Матвеева из посёлка Селенгинск Кабанского района. К сожалению, она не смогла пройти дальше первого, отборочного тура.
Справка:
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», который проводят телекомпания НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии. В телешоу принимают участие только дети, оставшиеся без попечения родителей.
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