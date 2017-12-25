Балерина из Бурятии заняла 5 место в шоу НТВ «Ты супер! Танцы» (видео)

























По признанию балерины, этот проект лучшее, что было в её жизни. Там она приобрела настоящий друзей, которых у неё не было в Бурятии.



- Я хочу сказать огромное спасибо жюри. Вы делали мне замечания, я их исправляла и буду исправлять. Спасибо моим хореографам из училища, без них бы я не стояла на этой сцене. Мне этот проект дал очень многое! - сказала девушка в финальной речи.



В Сети танец также отметили в социальных сетях. Подписчики в интернете активно комментируют и «лайкают» видеозапись.



«Единственное яркое, красивое выступление, которая украсила финал конкурса»

«Очень оригинальный номер!»

«Молодец!!! Я за тебя болела! Тебе надо первое место! Ты супер!!!!!»

«Яшкину в Большой Театр!!!!! Супер!!»



Первое место заняла Валерия Родионова из Костромы, ей вручили путёвку на курорт. Второе место присудили белгородцу Виктору Лукинову, третье — Никите Иванову из Красноярского края и Мухамеду Курбанову из города Киреевск. Что касается приза зрительских симпатий, то его получили Аня и Яна Михай из Свердловской области. Напомним, 15-летняя уроженка Нижнеангарска, которая живёт под опекой бабушки, с лёгкостью проходила все этапы конкурса. В отборочном туре она исполнила балетную партию в классическом стиле . А затем поразила всех, перевоплотившись в дерзкую рокершу . Она справилась с номером, исполнив танец в непривычном ей стиле джаз-фанк.По признанию балерины, этот проект лучшее, что было в её жизни. Там она приобрела настоящий друзей, которых у неё не было в Бурятии.- Я хочу сказать огромное спасибо жюри. Вы делали мне замечания, я их исправляла и буду исправлять. Спасибо моим хореографам из училища, без них бы я не стояла на этой сцене. Мне этот проект дал очень многое! - сказала девушка в финальной речи.В Сети танец также отметили в социальных сетях. Подписчики в интернете активно комментируют и «лайкают» видеозапись.«Единственное яркое, красивое выступление, которая украсила финал конкурса»«Очень оригинальный номер!»«Молодец!!! Я за тебя болела! Тебе надо первое место! Ты супер!!!!!»«Яшкину в Большой Театр!!!!! Супер!!»Первое место заняла Валерия Родионова из Костромы, ей вручили путёвку на курорт. Второе место присудили белгородцу Виктору Лукинову, третье — Никите Иванову из Красноярского края и Мухамеду Курбанову из города Киреевск. Что касается приза зрительских симпатий, то его получили Аня и Яна Михай из Свердловской области.





15-летняя балерина Анастасия Яшкина из Бурятии заняла пятое место во всероссийском конкурсе талантов «Ты супер! Танцы» на телеканале НТВ. Танцовщица исполнила танец в образе чёрного лебедя.Жюри высоко оценили танец юной жительницы республики, отметив небывалую для сцены «Ты супер!» спокойствие и уверенность. Также подчеркнув то, что этот образ очень идёт девушке.- Многие не могут сдержать своё волнение, для них это очень волнительный момент. Ты с завидным спокойствием работаешь на этой сцене и осталось ощущение уверенности, которой можно позавидовать, - высказался член жюри конкурса Егор Дружинин.Анастасия Заворотнюк назвала девочку «чудом» и пожелала, чтобы её карьера сложилась наилучшим образом. Евгений Папунаишвили признался, что работа на проекте и знакомство с Анастасией — это настоящий подарок.