22 марта

21 марта

Популярное

Бурятия направит более 260 млн руб. на весенние полевые работы

Бурятия направит более 260 млн руб. на весенние полевые работы
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Сельхозтоваропроизводители получат субсидии до начала проведения работ

В 2024 году в Бурятии господдержка отрасли растениеводства на период проведения весенних полевых работ составит 266,1 млн. руб. Прежде всего это субсидия на проведение комплекса агротехнологических работ, средства которой позволят растениеводческим хозяйствам региона вовремя приступить к посевной.

- Мера хороша тем, что доводится до сельхозтоваропроизводителя до начала проведения весенних полевых работ, то есть в самое необходимое время для любого агрария. Средства могут быть направлены на усмотрение хозяйствующего субъекта: на приобретение семян, минеральных удобрений, средств химической защиты растений, на горюче-смазочные материалы, а также на повышение плодородия и качеств почв на площадях, занятых зерновыми и кормовыми культурами, т.е. часть затрат хозяйств государственной поддержкой возмещается, - заявил министр сельского хозяйства РБ Галсан Дареев.

В республике весенние полевые работы стартуют уже в мае. Плановая посевная площадь составляет 139,9 тыс. га, что выше уровня прошлого года на 17,8%. И в этом году, в республике посевные масличных культур (рапс и лен) увеличат в 20 раз до 3,2 тыс. га.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства РБ, по итогам 2023 года Бурятия собрала рекордный урожай зерновых – 140,6 тысяч тонн, что на 20% превысило сбор 2022 года и это самый высокий показатель в республике за последние 23 года. Обновлены исторические рекорды по урожайности зерновых культур – 20,7 ц/га.

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия направит более 260 млн руб. на весенние полевые работы
Бурятия направит более 260 млн руб. на весенние полевые работы
Экономика, 22.03.2024
Сельхозтоваропроизводители получат субсидии до начала проведения работ
Глава Бурятии сообщил о планах по масштабному производству электродвигателей
Глава Бурятии сообщил о планах по масштабному производству электродвигателей
Экономика, 22.03.2024
Алексей Цыденов рассказал об итогах очередной командировки в Москву
Жители Бурятии стали чаще банкротиться
Жители Бурятии стали чаще банкротиться
Экономика, 21.03.2024
Как правило, жители сами инициируют своё банкротство
В Агинском округе построят овцеводческий монокомплекс
В Агинском округе построят овцеводческий монокомплекс
Экономика, 20.03.2024
Подобные объекты собираются возводить каждый год
Улан-Удэнскую ТЭЦ-2 реконструируют в 2028 году
Улан-Удэнскую ТЭЦ-2 реконструируют в 2028 году
Экономика, 19.03.2024
Реконструкция обеспечит растущие энергопотребности Бурятии
Население Бурятии опять не дотянуло до миллиона
Население Бурятии опять не дотянуло до миллиона
Экономика, 07.03.2024
Снизилась и смертность, и рождаемость
В Бурятии определят лучших экспортёров
В Бурятии определят лучших экспортёров
Экономика, 06.03.2024
Заявки принимаются до 15 апреля
Бурятия стала одним из лидеров в ДФО по продаже древесины на бирже
Бурятия стала одним из лидеров в ДФО по продаже древесины на бирже
Экономика, 06.03.2024
Компанию ей составили Амурская область и Забайкалье
Женщины в Бурятии стали чаще искать работу
Женщины в Бурятии стали чаще искать работу
Экономика, 06.03.2024
Эксперты рассказали, где чаще всего трудятся жительницы республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^