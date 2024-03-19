В Бурятии более 290 млн рублей направят на развитие животноводства

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Субсидии получат 560 хозяйств



Более 294,4 млн рублей направит Бурятия фермерам республики в виде субсидии на развитие животноводства. Её получат около 560 хозяйств республики.



- С начала 2024 года нами рассмотрено более 560 заявок на субсидирование различных отраслей животноводства. Это субсидии на поддержание козоводства и овцеводства, на содержание маточного поголовья мясного КРС и на табунное коневодство, на содержание племенного скота, на покупку племенных животных. Главным условием получения господдержки являются неснижение текущих показателей и регулярная сдача необходимой отчётности. По установленному порядку субсидии на поддержание животноводства по итогам и показателям прошлого года доводятся до животноводов в начале текущего года. В этом году на дальнейшее развитие своего хозяйства средства доведут до получателей в течении марта, - прокомментировал начальник отдела животноводства регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия Андрей Попов.



Субсидия перечисляется в течении 10 рабочих дней после подписания соглашения между фермерами республики и министерством сельского хозяйства РБ.



- Уже второй год подряд на субсидии, помимо юридических лиц, могут претендовать личные подсобные хозяйства. Теперь их владельцы в формате самозанятости имеют доступ к государственной поддержке. В 2024 году таких хозяйств уже 58, они получат господдержку в качестве субсидии 5,9 млн рублей, в 2023 году их было 32, - добавил Андрей Попов.



Напомним, в 2023 году субсидию на развитие животноводства получили 512 фермерских хозяйств, общая сумма субсидирования составила 256,6 млн рублей.

